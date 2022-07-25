Financial Times, Türkiye’nin olası Suriye operasyonunu analiz etti

Türkiye’nin olası Suriye operasyonuyla ilgili tartışmalar uluslararası kamuoyunda sürerken İngiliz Financial Times gazetesi, konuya dair dikkat çeken bir habere imza attı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine başlatmayı planladığı operasyon, uluslararası kamuoyunda da yakından takip ediliyor. Suriye'de askeri bulunan ABD, Rusya ve İran olası operasyona karşı olduklarını belirtirken, bölgede askeri hareketlilik de giderek artıyor.

İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye'nin olası operasyonuyla ilgili bugün yayınladığı analizde, Türkiye'nin Suriye'deki mevcut varlığının Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünden beri ülke dışındaki en büyük ayak izi olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın operasyon sinyali vermesiyle bu durumun daha da büyüyeceğini belirtti.

Suriye'nin kuzeydoğusunda ABD destekli PKK/YPG terör örgütünün aktif olduğu hatırlatılan yazıda, Suriyeli muhaliflerin kontrolündeki kuzey bölgelerde ise Türkiye'nin önemli bir varlığa sahip olduğu, burada Suriyeli çocukların Türkçe öğrendiği, TL'nin kullanıldığı, birçok hizmetin Türk görevliler tarafından sağlandığı ve yerel işçilerin maaşlarının Türkiye tarafından ödendiği kaydedildi.

OPERASYON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yazıda, Türkiye'nin Suriye operasyonuyla temel hedefinin terör örgütü PKK/YPG'yi zayıflatmak olduğu, Erdoğan'ın ayrıca Türkiye'deki 3,7 milyon Suriyelinin ülkelerine dönebilmesi için burada bir güvenli alan yaratmak istediği ifade edildi.

Financial Times, Batılı diplomatlara göre bölgede hemen bir operasyon başlatmak için hazırlık yapıldığına dair bir işaret görünmediğini, ancak Suriyeli muhaliflere operasyona hazırlık talimatı verildiğini aktardı. Suriyeli muhaliflerden oluşan Suriye Milli Ordusu komutanlarından Mahmud Alito, “Son bir aydır Türkiye operasyon konusunda çok ciddi” dedi.

Öte yandan bölgede artan huzursuzluğa da dikkat çeken Financial Times'a konuşan 26 yaşındaki Esma adındaki Suriyeli bir kadın, “Birçok kişi Türkiye'nin kendi çıkarları için burada olduğunu biliyor” ifadelerini kullandı. Esma, yine de Türkiye’nin ayrılmasının bölgede korkuya yol açacağını kaydederek “Rusya ve Esad gelir” diye ekledi.

Financial Times, analistlerin Türkiye'nin olası Suriye operasyonun zamanlamasının Rusya'nın Ukrayna savaşıyla aynı döneme ve gelecek yıl Türkiye'de yapılacak seçimler öncesine denk geldiğine de dikkat çekti. Halife isimli bir Suriyeli analist, “Türkiye gerçekten de YPG'yi kimsenin ciddiye almadığı bir ulusal tehdit olarak görüyor” dedi.

Türkiye'nin daha önce de Suriye'ye operasyonlar düzenlediğini hatırlatan İngiliz gazete, yeni operasyon hazırlıkları sürerken terör örgütü YPG'nin Esad güçleriyle koordine olarak Türkiye'ye karşı savaşmaya hazırlandığına da dikkat çekti.

‘TÜRKİYE’DEKİ SEÇİMLER STATÜKOYU DEĞİŞTİREBİLİR’

ABD'nin eski Türkiye ve Suriye Büyükelçisi James Jeffrey ise Rusya'nın da bölgedeki varlığını korumak istediğini “Rusya için Suriye büyük bir başarı, bunu riske atmak istemezler” sözleriyle özetlerken ABD'nin de kısa zamanda Suriye'den ayrılmak gibi bir niyeti olmadığını ifade etti.

Öte yandan Financial Times, Erdoğan'ın azalan popülaritesi nedeniyle Türkiye'de muhalefet gelecek seçimlerden zaferle çıkarsa, Suriye'de Esad yönetimiyle ilişkileri yeniden tesis etmekten yana olan partilerin iktidara gelmesiyle Suriye'nin kuzeyindeki bu statükonun değişebileceğini yazdı.

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