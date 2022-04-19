Görüntüleri ilk kez yayınlandı: Rus askeri üsleri ile ilgili Google’ı suçladılar

Rusya'nın askeri üslerinin görüntüleri krize neden oldu. Ukrayna'dan yapılan paylaşımlarda Rusya'nın askeri üslerinin Google tarafından sansürlendiği öne sürülürken, orijinal hallerinin görüntüleri ilk kez paylaşıldı. Google ise iddiaları yalanladı.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 55’inci gününde Rusya’nın askeri üsleri krize neden oldu.

Rusya’nın askeri üslerinin yer aldığı uydu görüntülerinin Google tarafından ilk kez sansürsüz olarak paylaşıldığı iddia edilirken, Ukraynalı sosyal medya hesapları tarafından paylaşıldı.

Görüntülerde, Rusya’nın uçak gemisi, nükleer silah deposunun yanı sıra Su-57 savaş uçağı ve Kurss ve Kamçatka’daki stratejik bölgelerdeki hava üsleri de yer alıyor.

Görüntüler, daha önce Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın da referans vererek paylaştığı Twitter hesabı @ArmedForcesUkr tarafından yayınlandı.

GOOGLE İDDİALARI YALANLADI

Hesap, uzun bir süredir Rus üslerinin yer aldığı görüntülerin Google tarafından bulanıklaştırıldığını öne sürdü. Ancak Google iddiaları yalanladı.

Google sözcüsü, hassas bölgeleri bulanıklaştırma politikasında herhangi bir değişiklik olmadığını ve görüntülerin her zaman aynı olduğunu açıkladı. İsmi açıklanmayan bir Google sözcüsü, “Rusya’daki uydu görüntülerimizde bulanıklık yaratan herhangi bir değişiklik yapmadık” dedi.

İngiltere’deki hassas askeri tesisler, Kraliyet Donanması’nın ana limanı Portsmouth’taki amiral gemisi uçak gemisi Queen Elizabeth de dahil olmak üzere Google Haritalar’da askeri üsler de görülüyor. Ancak görüntüler her ne kadar ‘güncel’ kabul edilse de bazen uydu görüntülerinin yıllarca güncellenmediğini de unutmamak gerektiği vurgulandı.

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