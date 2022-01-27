Her altı ofis çalışanından biri istifa etmeyi düşünüyor

Yeni bir araştırmaya göre esnek çalışmanın bırakılıp ofise dönüşlerin gerçekleşmesi halinde her altı çalışandan biri istifa edeceğini söylüyor.

Sozcu.com.tr

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Pandeminin başlamasıyla beraber tüm endüstrilerde ve mümkün olan tüm pozisyonlarda ofiste çalışmalar ertelenip esnek çalışma sistemine geçildi. Çalışma dünyasının yeni normali olarak görülen sistem, pek çok çalışan, yönetici ve CEO tarafından çok daha verimli olarak görülse de bazı yöneticiler tarafından da benimsenemedi.

Corona virüsü salgının başlamasıyla Apple, Facebook, Google gibi dünya devleri de esnek çalışma sistemine geçmiş ve zamanla da yeni normal olarak adlandırdıkları bu süreçte ofise dönüş için sık sık tarihler belirlediler. Hatta bu nedenle çalışanların tepkileriyle karşılaştılar ve sonunda önce Delta varyantı ardından Omicron nedeniyle yeniden ofise dönüşleri ertelediler.

Son olarak geçen hafta Boris Johnson, çalışanların ofislerine dönebileceklerini duyurmuştu. Whitehall’daki memurlara, en kısa zamanda tam kapasite ile ofise, masalarına dönmeleri söylendi. Çağrı, kamu hizmeti sendikaları tarafından eleştirildi.

MAAŞ, İKRAMİYE, İZİN GÜNLERİ VE ESNEK ÇALIŞMA BELİRLEYİCİ

Bulut tabanlı çalışma ekibi ağı Slack tarafından 1.000 kişiyle yapılan bir ankete göre; BT, telekom, satış, hukuk ve pazarlama alanlarında çalışanlar evden çalışmaya devam etme konusunda oldukça kararlılar. Hatta bu şekilde çalışmaya devam edemeyeceklerse işlerini bile değiştirmeyi düşünüyorlar.

Araştırma, çalışanların neden işlerinden ayrılmak istediklerine odaklanıyor. En yaygın nedenlerin başında personel maaşını artıramama ve kötü ikramiye planı olsa da ofise geri dönmeye zorlamanın da rol oynadığı görüldü.

Slack tarafından yapılan araştırma da insanların ofise dönmek istemediklerini net bir şekilde ortaya koydu: Ankete katılanların yüzde 16’sı ofise geri dönmeleri istenirse işlerini bırakmayı düşündüklerini söyledi.

“OFİSE GELEN PERSONEL TERCİH EDİLİR” ENDİŞESİ

Şirket, işverenleri çalışma uygulamalarını modern iş yerini yansıtacak şekilde güncellemeye çağırdı. Slack’ten Chris Mills, “İşletmeler, çalışanların gerçekten istedikleriyle uyumlu olmalı. Araştırmamız, esnek veya uzaktan çalışma, fazladan izin ve maaş ikramiyeleri sunmanın çalışanları çekmesine ve elinde tutmasına yardımcı olacağını gösteriyor.”

Ankete katılanların beşte biri, patronların ofise gelmeye karar veren personeli tercih edeceği endişesini dile getirdi.

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