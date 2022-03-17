“İnsan kaçakçıları, Ukrayna’dan kaçan kadın ve çocukların peşine düşebilir”

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle Avrupa’da patlak veren yeni mülteci krizi, insan kaçakçılığı ve seks ticaretiyle ilgili endişeleri de arttırdı. Uluslararası Göç Örgütü, Ukraynalı mültecilere yönelik çok sayıda cinsel istismar olayı yaşandığına dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Rusya-Ukrayna savaşında 3 hafta geride kalırken, Birleşmiş Milletler verilerine göre 3 milyondan fazla kişi çatışmalardan kaçarak ülkeyi terk etti. Erkekler savaşmak üzere ülkede kalırken, farklı ülkelere sığınanların çok büyük bölümünün kadın ve çocuklar olması, insan kaçakçılarının ve seks ticareti çetelerinin bu durumdan faydalanmaya çalışacağı yönünde endişe yaratıyor.

Avrupa'daki birçok mülteci örgütü ve Ukraynalı sığınmacılara destek olan yardım dernekleri, insan kaçakçılığı çetelerinin zor durumdaki Ukraynalı sığınmacılara zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Uluslararası Göç Örgütü, mültecilere yönelik çok sayıda cinsel istismar olayı yaşandığına dair gelen verilere dikkat çekti. Örgütün Genel Direktörü António Vitorino, Ukrayna'da kaçanların çoğunun kadın, çocuk ve yaşlı olduğunu, birçok kişinin kaçarken ailesini kaybettiğini ya da yeterli paraları olmadığını vurguladı. Vitorino bu kişilerin her türlü istismara açık olduğunu, Avrupa'daki insan kaçakçılarının Ukraynalı sığınmacıların peşine düşebileceğini ifade etti.

KADINLARA KALACAK YER VE PARA TEKLİF EDİYORLAR

UNICEF sözcülerinden Joe English de, yardım örgütlerinin özellikle tek başına kalan gençler konusunda çok dikkatli olması gerektiğini kaydederek, insan kaçakçılarının barış zamanında bile bölgede aktif olduğunu söyledi. İnsan hakları örgütü Homo Faber de, Polonya'da Ukraynalı kadınlara kalacak yer ve para vereceklerini söyleyerek mültecileri istismar etmek isteyen bazı gruplar olduğunu bildirdi.

Bazı insan ve seks ticareti çetelerinin yardım kurumlarına sızmış olabileceği uyarıları da son dönemde artıyor.

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