Japonya’da günlük vaka sayısı 3 gün üst üste 20 bini aştı

Japonya'da günlük Covid-19 vakalarının sayısı 3 gün üst üste 20 bini aşarak, bugün 25 bin 658'e yükseldi.

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Covid-19 vaka sayılarında son günlerde gözlenen artışla gündeme gelen Japonya'da vaka sayısı 3 gün art arda 20 bin sınırını aştı. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, bugün ülke genelinde 25 bin 658 vaka doğrulandı.

Son gelişme ile birlikte Japonya genelinde şu ana kadar kayda geçen toplam vaka sayısı 1 milyon 885 bin 739’a yükselirken, toplam 18 bin 445 kişinin hayatını kaybettiği ülkede yeni can kaybı yaşanmadı.

YENİ DALGA ENDİŞESİ

Japonya'daki Covid-19 vaka sayıları virüsün Omicron mutasyonunun da etkisiyle son günlerde artış göstermiş, salgında yeni dalga endişesine neden olan tabloya ülkede bulunan ABD üslerinin neden olduğu iddia edilmişti.

Merkezi hükümet, üslerin bulunduğu Okinawa, Yamaguchi ve Hiroshima eyaletlerinde 11 Ocak itibariyle yarı OHAL uygulamasını yürürlüğe koymuştu.

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