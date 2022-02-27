Kaç Ukraynalı komşu ülkelere sığındı? BM açıkladı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan komşu ülkelere sığınan Ukraynalı sayısının yaklaşık 368 bine ulaştığını belirtti.

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BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, Ukrayna’da ülkeyi terk etmek zorunda kalan kişi sayısını açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Ukrayna’dan Polonya, Macaristan, Romanya, Moldova ve diğer ülkelere geçen mültecilerin sayısı artıyor ve şu anda 368.000’e ulaştı. Bu ülkelerin hükümetleri ve insanları mültecileri ağırlıyor. Bu sorumluluğu somut yollarla paylaşmak artık acildir.”

70 BİN KİŞİ GİRİŞ YAPTI

Ukrayna sınır komşusu Moldova’nın Devlet Başkanı Maia Sandu, bugün Ukrayna-Moldova Otaci sınır kapısına giderek incelemelerde bulunduğunu ve çatışmaların 4’üncü gününde Moldova’ya 70 bin Ukraynalının giriş yaptığını belirtti.

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