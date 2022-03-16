Kadirov’dan Elon Musk’a tehdit: Tesla CEO’su geri adım atmadı

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Çeçen lider Kadirov ile Elon Musk sosyal medyadan birbirine girdi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 21’inci gününde Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk ile Çeçen lider Ramazan Kadirov karşı karşıya geldi.

Önceki gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i düelloya davet eden Musk’a yanıt Çeçen lider Kadirov’dan geldi. Kişisel Telegram hesabından paylaşım yapan Kadirov, Musk’a cinsiyetçi hakaretlerde bulundu.

Kadirov, Elon Musk’ın ismine “a” eki ekleyerek Elona diyerek efemine hale getirirken, “Kibar Elona’dan vahşi Elon’a dönüşmen için kaslarını biraz daha çalışman gerekiyor” dedi.

Son dönemde kripto paralar ile ilgili paylaşımlarıyla Twitter’da gündem olan Elon Musk, Kadirov’un Telegram’daki paylaşımlarının ekran görüntüsünü attı. Kadirov mesajda, Musk’ı silah talimi ve dövüş sanatları eğitimi alması için belli kurumların adını sıraladı. Bu yerler arasında Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesi, Akhmat Dövüş Kulübü, Grozni Çeçen Devlet Televizyonu ve Radyosu yer aldı. Kadirov’un eğitim alması için davetine ise Musk da esprili bir yanıt verdi.

Elon Musk, “Bu teklif için teşekkür ederim ama bu kadar mükemmel bir eğitim bana çok fazla avantaj sağlar. Eğer o kavga etmekten korkuyorsa solak olmamama rağmen sadece sol elimi kullanmaya da razıyım. Saygılar, Elona” diyerek Kadirov’la dalga geçti.

İlginizi Çekebilir Elon Musk, Putin'e meydan okudu: Teke tek kapışalım

İlginizi Çekebilir Putin'in evlilik teklifi yıllar sonra gündem oldu: Benden ayrılıyor sandım

İlginizi Çekebilir Putin'in barış görüşmeleri sırasında kalem kırdığı görüntüler yeniden gündemde: 'O günlerden belliymiş...'