Lavrov: Rus topraklarındaki Rus askerlerinin çekilmesi talebi acıklı

Moskova’yı ziyaret eden İngiliz mevkidaşı Liz Truss’la görüşmesinin ardından açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, her ülke gibi Rusya’nın da kendi topraklarında istediği kadar tatbikat yapma hakkı olduğunu söyledi. Brüksel’de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le bir araya gelen İngiltere Başbakanı Boris Johnson da “Gelecek birkaç gün Avrupa’da son yılların en büyük güvenlik krizi açısından en tehlikeli süreç olabilir” dedi.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Ukrayna sınırına binlerce asker konuşlandırması, NATO ülkelerinin de bölgeye asker ve silah sevkiyatını artırmasıyla yükselen gerilim diplomasi trafiğini de hızlandırdı.

Moskova'yı ziyaret eden İngiliz mevkidaşı Liz Truss'la görüşmesinin ardından açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, her ülke gibi Rusya'nın da kendi topraklarında istediği kadar tatbikat yapma hakkı olduğunu söyledi.

Ültimatom ve tehditlerin çözüm sağlamayacağını kaydeden Lavrov, Batılı ülkelerin Rus topraklarındaki Rus askerlerinin geri çekilmesi yönündeki çağrılarının “acıklı bir durum” olduğunu ifade etti.

‘TRUSS’LA GÖRÜŞMEM SAĞIR BİRİYLE KONUŞMAK GİBİYDİ’

İngiliz diplomatların Moskova'ya hazırlıksız geldiğini savunan Rusya Dışişleri Bakanı, Truss'la görüşmesi için de “Sağır biriyle konuşmak gibiydi” ifadelerini kullandı.

Belarus'ta bugün başlayan ortak tatbikat sonrasında Rus askerlerinin ülkeye döneceğini belirten Lavrov, “Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’daki Rus diplomatik misyonundaki görevlerini bırakabilecek durumda olan personeline ülkeyi bir süreliğine terk etmelerini tavsiye ediyor” dedi.

Rusya ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Truss ise, “Rusya'nın güçlerini derhal geri çekmesi ve Ukrayna'nın egemenliğine saygı duyması gerektiğini, aksi takdirde ciddi sonuçlarla yüzleşeceğini net bir şekilde ifade etmek için Moskova'dayım” diye yazdı.

‘AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ İÇİN EN TEHLİKELİ AN'

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da bugün Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le bir araya geldi.

Rusya'nın henüz Ukrayna'yı işgal kararı almadığını düşündüğünü söyleyen Johnson, “Gelecek birkaç gün Avrupa'da son yılların en büyük güvenlik krizi açısından en tehlikeli süreç olabilir” dedi.

Johnson, “Askeri hazırlıklarımızı ve ekonomik yaptırımlarımızı hazırlıyoruz, ancak diyaloğa da açığız” diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de, “Bu süreç Avrupa'nın güvenliği için çok tehlikeli bir an” dedi.

Rusya'nın askeri tatbikatlarıyla ilgili daha fazla şeffaflık talebini Moskova'ya ilettiğini kaydeden Stoltenberg, “NATO Rusya'ya tehdit değil ama en kötüsüne hazırlanmalı, bir yandan da siyasi çözüm arayışını güçlü bir şekilde sürdürmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, Rusya'nın diplomatik çözümü tercih etmemesi halinde Batı'nın ekonomik yaptırımlarıyla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

İNGİLTERE’DEN 1000 ASKERE HAZIRLIK EMRİ

Brüksel'in ardından Polonya'ya gidecek Başbakan Johnson’ın, dün Rusya’nın Ukrayna'ya saldırması durumunda oluşabilecek insani bir krizde destek kuvvet olarak görev yapması için 1000 askere hazırlık emri verdiği açıklanmıştı.

Ukrayna'yı işgal etmeyi amaçladığı iddiasını reddeden Rusya, Ukrayna sınırındaki askerlerin tatbikat amacıyla konuşlandırıldığını savunuyor ve NATO'nun bölgeye asker ve silah sevkiyatını durdurmasını istiyor.

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