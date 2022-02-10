Rusya ve Belarus’un ortak tatbikatı başladı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceği iddiasıyla tırmanan tansiyon, Rusya ve Belarus’un ortak tatbikatıyla daha da yükseldi. 30 bin Rus askerinin katıldığı, Rus komutanların bizzat takip ettiği tatbikata misilleme olarak Ukrayna da askeri tatbikat düzenliyor. Ukrayna’daki tatbikatta Türk SİHA’larının da kullanılacağı açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna krizinin tırmandığı bir dönemde Rusya, bugün Ukrayna'yla 10 gün sürecek ortak bir tatbikata başladı.

Gerilimi daha artıran tatbikat kapsamında Rusya, Belarus'a Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük askeri konuşlandırmasını gerçekleştirdi.

Ukrayna sınırına 100 binden asker konuşlandırarak bölgede savaş endişelerini artmasına yol açan Rusya'nın Belarus'la ortak tatbikatına 30 bine yakın Rus askeri katılıyor. Askerlerin ve ağır silahların büyük bölümü, ülkenin Ukrayna sınırında konuşlandırıldı.

RUSYA GENELKURMAY BAŞKANI DA BELARUS’TA

Üst düzey Rus komutanların da tatbikat için Belarus'a gitmesi dikkat çekti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov, Belarus'ta tatbikatı bizzat takip ediyor.

Tatbikat için S-400 füze savunma sistemleri ve savaş uçakları da ülkede konuşlandırıldı.

Kremlin, “benzersiz tehditlerle karşı karşıya olan” Rusya ve Belarus'un tatbikata büyük önem verdiğini duyurdu.

Rusya’nın ayrıca Karadeniz’de de planlı askeri tatbikatlar düzenleyeceğini açıklandı. 6 Rus savaş gemisinin bugün erken saatlerde deniz tatbikatları için Akdeniz’den Karadeniz’e gelerek Moskova’nın 2014’te Ukrayna’dan ilhak ettiği Kırım yarımadasının yakınına vardığı bildirildi.

UKRAYNA’DAKİ TATBİKATTA TÜRK SİHA’LARI DA YER ALACAK

Rusya ve Belarus'un ortak tatbikatıyla eş zamanlı olarak Ukrayna da bugün 10 gün sürecek bir tatbikata başladı.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, tatbikatta Türkiye'den alınan Bayraktar SİHA'larının da kullanılacağını açıklamıştı.

ABD: GERİLİMİ ARTIRACAK ADIM

ABD ise Rusya ve Belarus’un ortak tatbikatını gerilimi artıracak bir adım olarak niteliyor. Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, “Bu askeri tatbikatlara bakınca kesinlikle tansiyonu artıracak bir eylem görüyoruz” dedi.

Ukrayna'yı işgal edeceği iddiasını reddeden Rusya, NATO'nun Ukrayna'ya silah sevkiyatını durdurmasını ve bu ülkeden çekilmesini istiyor.

Ukrayna'da gerilim, Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiği 2014'te tırmanmış, ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna güçleri arasındaki çatışmalarda en az 14 bin kişi hayatını kaybetmişti.

AVRUPA’DA DİPLOMATİK ÇÖZÜM ARAYIŞI SÜRÜYOR

Krizin çözümüne ilişkin diplomatik çabalar da sürüyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bugün Baltık ülkelerinin liderleriyle Berlin'de görüşecek.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da NATO müttefiklerine destek için Brüksel ve Varşova'ya gidecek. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Savunma Bakanı Ben Wallace da bugün Moskova'yı ziyaret ediyor.

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