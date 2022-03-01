Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Ukrayna’ya gözdağı

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti güçleri ile Rus ordusunun Donetsk sınırında bir araya gelerek güçlerini birleştirdiklerini duyurdu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya-Ukrayna savaşının 6’ncı gününde çok sert bir açıklama yaptı…

Rus haber ajansı RIA’nın servis ettiği haberde, Rus ordusu ile Donetsk Halk Cumhuriyeti güçlerinin sınıra yakın bir noktada güçlerini birleştirdiği belirtildi. Yapılan açıklamada Ukrayna askerinin Azak Denizi’ne erişiminin engellendiği de kaydedildi.

Öte yandan Rusya merkezli haber ajansı TASS’ın “son dakika” ibaresiyle servis ettiği bir diğer haberde ise Rusya Savunma Bakanı Şoygu’nun sözleri yer aldı. Şoygu, Rusya’nın Ukrayna güvenlik güçlerinin Kiev’deki noktalarının vurulacağını söyledi.

İlginizi Çekebilir Zelenskiy AP'de konuştu, Rusya'ya yüklendi... Ayakta alkışlandı