Rusya-Ukrayna savaşı! Bir yanda görüşme bir yanda çatışma… Füzeler ateşlendi

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerenin 3’üncü tur görüşmesi devam ederken, Ukrayna’nın bazı kentlerinde Rusya ve Ukrayna orduları arasındaki çatışmalar da sürüyor. Rus ordusu birçok Ukrayna kentini seyir füzeleri ile hedef almaya devam ederken, başkent Kiev’e ve Jitomir’e doğru yol alan seyir füzeleri halk tarafından görüntülendi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 12'inci gününe girerken, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerde 3'üncü tur görüşme devam ediyor.

ROKETLİ SALDIRI

Heyetler arasındaki müzakere devam ettiği sırada bazı kentlerde Rusya ve Ukrayna orduları arasındaki çatışmalar da sürüyor. Rus ordusu tarafından Ukrayna'nın Mıkolayiv kentine roket saldırısı düzenlenirken, Ukrayna tarafı Mıkolayiv-Dnipro karayolu üzerinde Rusya'ya ait Pantsir-S hava savunma sistemlerini ele geçirdiklerini duyurdu.

RUS GEMİSİ BATIRILDI İDDİASI

Rusya'nın saldırı hazırlığındaki Ukrayna'ya ait liman kenti Odessa'da da yeni gelişmeler yaşandı.

Odessa Askeri Karargahı Sözcüsü Sergey Bratcuhk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Odessa açıklarında bulunan Yılan Adası yakınlarında Rusya'ya ait gemiyi batırdıklarını iddia ederek, “Düşmana ait eski bir gemiyi vurduk. Bu bir devriye gemisi mi yoksa roketli bir saldırı gemisi mi bunu henüz teyit edemedik. Fakat eski bir Rus gemisi. Düşmanı yok edeceğiz. Düşman kayıp vermeye devam ediyor. Aferin çocuklar” dedi.

SEYİR FÜZELERİYLE KİEV VE JİTOMİR'İ HEDEF ALDI

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürüyor. Rus ordusu birçok Ukrayna kentini seyir füzeleri ile hedef almaya devam ederken, başkent Kiev'e ve Jitomir'e doğru yol alan seyir füzeleri halk tarafından görüntülendi.

RUSYA’NIN KONVOYU VURULDU

Rus ordusuna yakıt ikmali sağlayan konvoy, Çernihiv bölgesinde yer alan Pryluky'da Ukrayna ordusu tarafından imha edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, konvoydaki araçların tamamen kullanılamaz hale geldiği görüldü.

İlginizi Çekebilir Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerde 3'üncü tur başladı