Rusya-Ukrayna savaşı… Kritik 24 saat başladı: 5 kilometrelik Rus konvoyu Kiev’e ilerliyor

Rusya-Ukrayna savaşında 5'inci güne girilirken bütün dünya kritik bir dönemecin de içinde... Müzakere masasına oturma sinyali veren Ukrayna lideri Zelenskiy, son 24 saatin çok kritik olacağını söylerken, Kiev ve Harkov'dan da patlama sesleri gelmeye devam ediyor. Uydu görüntüleri ise yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki Rus askeri araç konvoyunun Kiev'e doğru ilerlediğini gösterdi.

Sozcu.com.tr

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Beş gündür patlama ve silah sesleri, sirenler ve tank sesleriyle yankılanan Ukrayna, yeni haftaya da bomba, silah sesleri ve endişeyle başladı… Ukrayna’nın başkenti Kiev ve ülkenin en büyük ikinci kendi Harkov’da sabah saatlerinden itibaren patlama sesleri yükselmeye başladı.

Ukraynalı yetkililer Telegram üzerinden paylaşılan açıklamada Kiev’de durumun daha sakin olduğunu aktarırken Harkov’da ise sabahın ilk saatlerinden itibaren silah seslerinin arttığı belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda Harkov Havalimanı ve sivillerin yaşadığı bölgelerin saldırı altında olduğu belirtildi.

Harkov’da gece 04.30’dan itibaren siren seslerinin çaldığı ve bölgede yaşayan vatandaşların sığınağa gitmesi istenirken Kiev’in kuzeyindeki Chernihiv kentindeki bir binaya da füze isabet etti.

BELEDİYE BAŞKANI: HARKOV’A GİRDİLER, AMA…

Binada yangın çıkarken saldırıda ölü ve yaralı sayısıyla ilgili bir bilgi verilmedi. Harkov Belediye Başkanı Igor Terekhov da bir mesaj paylaştı. Terekhov, “Bu sabahtan itibaren Rus ordusu Harkov’a girdi. Bazı sivil yerleşim alanlarında gördünüz. Dün gece çok şiddetli bir bombardıman vardı fakat biz cepheyi koruyoruz ve korumaya devam edeceğiz” dedi.

Terekhov, “Sevgili Harkovlular, birlikte olmalıyız, ben ve ekibimiz elimizden geleni yapıyoruz, merkezi ısıtmayı tekrar bağladık. Ekmek için elimizden geleni yapıyoruz fakat fırın da saldırı altında ve şehrin su şebekesini çalıştırdık. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” dedi.

ZELENSKİ: KRİTİK 24 SAAT BAŞLADI

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de bir açıklama yaptı…

Zelenskiy, Rusya’nın Kiev’e baskıyı artıracağını söylerken, “Gelecek 24 saat çok kritik bir öneme sahip” yorumunu yaptı.

5 KİLOMETRELİK KONVOY KİEV’E İLERLİYOR

ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar’ın paylaştığı fotoğraflarda ise Rus ordusunun karadan Kiev’e doğru çok kalabalık bir şekilde ilerlediğini gözler önüne serdi.

Görüntülerde yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki bir askeri ve zırhlı araç konvoyu Ivankiv’den Kiev’e doğru ilerlerken görülüyor.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitşko da bir açıklama yaptı… Belediye başkanı, insanların şehirden tahliye edilemediğini çünkü bütün yolların kapatıldığını duyurdu.

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