Rusya-Ukrayna savaşı… Pentagon’un istihbarat raporundan nükleer silah uyarısı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 23'üncü güne girilirken, ABD'den barış umudunu ortadan kaldıran endişe verici istihbarat raporları ve açıklamalar geldi.

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya saldırmasından sonra alevlenen ve hem Ukrayna’nın direnişi hem de uluslararası kamuoyunun tepkileriyle yavaşlayan Rus askerlerinin ilerlemesi bölgede “barış masasına oturacaklar” yorumlarının yapılmasına sebep olurken, hem ABD istihbaratından hem de ABD Dışişleri Bakanı Blinken’dan gelen farklı açıklamalar barış görüşmelerinden istenen sonucun alınamayacağının sinyalini verdi.

ABD’nin saygın medya kuruluşlarından Bloomberg, ABD Savunma Bakanlığı Savunma İstihbarat Ajansı tarafından hazırlanan yeni raporunda Putin’in savaşın devam etmesi durumunda nükleer silah tehdidini gündeme getireceğini aktardı.

67 sayfalık raporda, Putin’in Rusya’nın gücünü kanıtlamak için nükleer silah kozunu elinde tuttuğu belirtilirken kurumun direktörü Korgeneral Scott Berrier, “Bölgede Rusya’nın asker gücü azalırken, ekonomik yaptırımlar da büyük ihtimalle Rusya’yı ekonomik çöküş ve diplomatik yalnızlığa itecek” dedi.

Pentagon ayrıca savaşın genişleyebileceğini ve Çin’in de savaşa Rusya adına dahil olmasından endişe edildiğini vurguladı. Bloomberg’e konuşan üst düzey bir Pentagon yetkilisi de Rus askerlerinin ilerlemesinin büyük ölçüde durduğunu ve Moskova’nın sahip olduğu 1000’den fazla uzun menzilli füzeye güvendiğini de dile getirdi.

DİPLOMASİ UMUTLARI AZALIYOR

Rus askerlerin bölgede ilerlemesi yavaşlarken, oluşan diplomasi umudu da yavaş yavaş ortadan kalkıyor… ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, iki ülke arasındaki barış görüşmelerinden pek de umutlu olmadığını söyledi. Putin’in Rusya’nın işgalini durdurmak gibi bir adımına dair işaret olmadığını dile getiren Blinken, “Oturduğum yerden her iki tarafın da gerilimi azaltmak için iyi niyetli olması diplomasi için gerekli. Her gün Rusya’nın attığı adımlar, kelimenin tam anlamıyla her günün her dakikası atılan adımlar savaşı sonlandırmak için ciddi diplomatik çabalarla ters düşüyor” dedi.

Blinken, Putin’in sonraki hamleleri ile ilgili de konuştu… Blinken, “Rusya’nın sonraki adımda ne yapacağına dair sağlam bir fikrimiz de var. Biz Moskova’nın kimyasal silah kullanacağı ve haksız bir şekilde Ukrayna’yı suçlayarak saldırıları meşru kılmaya çalışacağına inanıyoruz” ifadesini kullandı.

Blinken, önceki gün Putin’e “savaş suçlusu” diyen ABD Başkanı Joe Biden ile aynı paralelde ifadeler kullandı. Blinken, “Kasten sivilleri hedef almak bir savaş suçu. Son haftalarda yaşanan yıkımı gördükten sonra Rusya’nın aksini yaptığı sonucuna varmak çok zor” dedi.

Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in bugün görüşeceğine dikkat çeken Blinken, “Çin’in Rusya Devlet Başkanı Putin’i etkileyebileceği ve uluslararası kuralları ve prensipleri hatırlatabileceğine inanıyoruz. Fakat Çin, kendini tarafsız olarak resmederek bu saldırıyı kınamayı reddediyor” yorumunu yaptı.

Blinken ayrıca, Çin’in Rusya’ya Ukrayna’da kullanmak için askeri mühimmat desteği sağladığından şüphelendiklerini de dile getirdi.

