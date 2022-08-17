Rusya’nın yeni silahı “robot köpek” tartışma yarattı

Rusya’da Devlet Başkanı Putin’in de katıldığı silah fuarında tanıtılan robot köpek tartışmalara yol açtı. Ninja kıyafeti giymiş ve sırtında tanksavar silah taşıyan robot köpeğin aslında Rus değil Çin yapımı olduğu iddia edildi.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın başkenti Moskova'da bu hafta düzenlenen silah fuarında, tanksavar silah ateşleme özelliğine sahip robot köpek, Rusya'nın en dikkat çeken yeni silahı oldu.

Rus haber ajansı RIA Novosti'nin paylaştığı Ninja kıyafeti giymiş robot köpeğin videosu, sosyal medyada da büyük ses getirdi. Arka tarafında tanksavar silahının bulunduğu robot köpek, aslında kamera olan gözleriyle çevredeki hedefleri belirleyebiliyor. Dört ayağı üzerinde ya da yerde sürünerek hareket robot köpeğin yaratıcıları, robotun silah sevkiyatında kullanılmasının planlandığını, ayrıca acil durumlarda kurtarma operasyonlarında da kullanılabileceğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Army-2022 Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Rus silahlarının modernizasyonunu överek “Bazı silahlarımız Batı'dakilerin ilerisinde” demişti.

‘SİLAH DEĞİL OYUNCAK’

Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları, robot köpeğin aslında Rus değil Çin yapımı olduğunu öne sürdü. Bazı kullanıcılar da robot köpeğin bir oyuncağa benzediğini ve korkutucu bir silah olmaktan uzak olduğunu belirterek dalga geçti. Tartışmalar üzerine Rus üretici de robotta Çin teknolojisi kullanıldığını doğruladı.

Robot köpek Go1'i üreten Çinli şirket ise, Rus fuarında tanıtılan robotun kendisine ait olup olmadığı konusunda bir açıklama yapmadı ancak kendi robotlarının sadece sivil amaçlı olarak kullanıldığını duyurdu. Çinli Unitree şirketi, Rusya'ya ürün satmadıklarını ve robotlarının askeri amaçla kullanımına karşı olduklarını bildirdi.

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