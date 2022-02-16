Sidney’de yaşanan köpekbalığı saldırısı kameralara yansıdı

Sidney'deki Little Bay Plajı'nda köpekbalığı saldırısında bir yüzücü öldü. Olay, 1963'ten beri Sidney'deki ilk ölümcül köpekbalığı saldırısı olarak anılıyor. Yüzücünün son anları plajdaki diğer vatandaşlar tarafından da kaydedildi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sidney’de bugün gerçekleşen saldırı, plajdaki vatandaşlar tarafından bildirilince olay yerine çok sayıda arama kurtarma teknesi, jet ski ve helikopter geldi. Avustralya’nın yerel haber sitelerinin bildirdiğine göre; ekipler arama sonunda suda insan kalıntıları buldu.

Görgü tanıklarından Kris Linto, 9News’e verdiği demeçte, “Bir kişi yüzüyordu ve bir köpekbalığı gelip saldırdı. Bir bağırış duyduk, sanki bir araba suya düşmüş gibi görünüyordu, büyük bir su sıçrattı, sonra köpekbalığı cesedi çiğniyordu ve her yerde kan vardı. Gerçekten kötüydü.”

Linto, henüz kimliği belirlenemeyen yüzücüye 4,5 metrelik büyük beyaz bir köpekbalığının saldırdığını iddia etti.

PLAJLAR KAPATILDI

NSW Ambulans Müfettişi Lucky Phrachanh ise yüzücünün kurtarılamadığını söyledi: “Maalesef bu kişi saldırı sonucunda feci şekilde yaralandı ve olay yerine vardığımızda sağlık görevlilerinin yapabileceği bir şey yoktu.”

Ölümcül saldırının ardından yakın plajlar kapatıldı. Little Bay, Malabar, Maroubra, Coogee, Clovelly ve La Perouse dahil olmak üzere tüm plajların, saldırıdan sonra 24 saat boyunca kapatılmasına karar verildi.

İNSANLAR ŞOKTA

Belediye Başkanı Dylan Parker, insanların şokta olduğunu söyledi: “Sahil, topluluğumuzun arka bahçesidir. Little Bay normalde ailelerin keyif aldığı sakin ve güzel bir yerdir. Böyle bir köpekbalığı saldırısında birini kaybetmek tüyler ürpertici. Hepimiz şoktayız. Tüm topluluğumuzun kalbi kurbanın ailesiyle birlikte.”

Yaşanan saldırının, 1963’ten bu yana Sydney’deki ilk ölümcül köpekbalığı saldırısı olduğuna inanılıyor. Kayıtlara göre en son Şubat 2018’de Botany Körfezi’nin daha güneyindeki Congwong Plajı’nda da ölümcül olmayan bir köpekbalığı saldırısı meydana geldi.

İlginizi Çekebilir Kolunu ısıran köpekbalığının burnunu sıkarak kurtuldu

İlginizi Çekebilir Avustralya iki yıl sonra sınırlarını yeniden açıyor