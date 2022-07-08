Türkiye’den Shinzo Abe’ye saldırı ile ilgili açıklama
Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe'ye yönelik suikast girişimine Ankara'dan tepki ve kınama geldi.
Japonya’nın eski başbakanı Shinzo Abe’ye düzenlenen suikast girişimi sonrasında Ankara’dan bir açıklama geldi.
Dışişleri Bakanlığı, “Japonya eski Başbakanı Abe Shinzo'ya yönelik bugün gerçekleştirilen menfur silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türk-Japon ilişkilerine önemli katkılarda bulunmuş olan Abe Shinzo'ya acil şifalar diliyor, ailesi ile dost Japon halkı ve Hükümetine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” açıklamasını yaptı.