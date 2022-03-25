Ukraynalı yaşlı adam, Rus ordusunun mühimmatlarını “çaldı”

Sumi kentinde Ukraynalı yaşlı adamın çok sayıda mühimmatın ve askeri ekipmanın bulunduğu Rus ordusuna ait kamyonu getirdiğini gören Ukrayna askerleri, adamı gülerek tebrik etti.

Sozcu.com.tr

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Rusya-Ukrayna savaşı ikinci aya girerken, çatışmalar giderek şiddetleniyor. Ukrayna'da siviller de Rus işgaline karşı koymak için saflara katılırken yaşlı bir Ukraynalı adamın Rus ordusuna ait mühimmat dolu bir kamyonu kaçırarak Ukrayna ordusuna götürmesi gündem oldu.

Çatışmaların yoğun olduğu Sumi kentinde Ukraynalı adamın çok sayıda mühimmatın ve askeri ekipmanın bulunduğu kamyonu getirdiğini gören Ukrayna askerleri, yaşlı adamın bu hareketini memnuniyetle karşıladı. Askerlerin yaşlı adamı gülerek tebrik ettiği anlar sosyal medyaya da yansıdı.

Kamyonda silah ve mühimmatın yanı sıra çok sayıda yiyecek ve asker çantası da olması dikkat çekti. Bir Ukrayna askeri “Bir sürü mühimmat var. Mükemmel, harika bir iş” dedi.

Daha önce de Ukraynalı bir çiftçinin traktörle bir Rus tankını ele geçirdiği görüntüler sosyal medyada ses getirmişti.

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