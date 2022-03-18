Ukrayna’nın “güvenli kenti” Lviv’de füze saldırısı

Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'nın Lviv kenti, güne patlama sesleriyle uyandı. Belediye Başkanı Andriy Sadoviy, havalimanı yakınlarına füze saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ukrayna’nın batısında “nispeten güvenli bölge” olarak görülen Lviv'de art arda patlama sesleri duyuldu. Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy, havalimanı yakınlarına füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Sadoviy, bölgede bir uçak bakım tesisinin yıkıldığını ve olayda ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi.

Ukraine 24 TV kanalı da, mesajlaşma uygulaması Telegram aracılığıyla Lviv’de en az üç kez patlama sesi duyulduğunu bildirdi. Ukraine 24 TV’nin yayınladığı kısa videoda gökyüzünde dumanların yükseldiği görülüyor.

Lviv, çatışmaların yaşandığı başkent Kiev’e yaklaşık 470 km, Polonya sınırına ise sadece 60 km mesafede bulunuyor.

İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna savaşı... Polonya sınırındaki Lviv'de patlama ve silah sesleri: Çok sayıda ölü var