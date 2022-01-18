Yemen’e düzenlenen hava saldırısında 14 kişi öldü

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen’in başkent Sanaa'da İran destekli Husileri hedef aldığı hava saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Yemen’deki iç savaşta Husilerle mücadele eden Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçleri, başkent Sanaa’ya bir dizi hava saldırısı düzenledi. Kent sakinlerinin verdiği bilgiye göre saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti.

Suudi devlet medyasında yer alan habere göre koalisyon güçleri bugün erken saatlerde Sanaa’da Husilere ait kamp ve sığınaklara hava saldırısı başlattı.

Saldırılarda 2019’dan bu yana görülen en yüksek can kaybı kaydedildi. Yemen’in kuzeyine hakim olan Husi yönetimin dışişleri bakan yardımcısı, Twitter’dan koalisyonun saldırılarında yaklaşık 20 kişi hayatını kaybettiğini belirtti.

Koalisyon güçleri ayrıca, Suudi Arabistan’a gönderilen sekiz insansız hava aracını (İHA) engellediğini de açıkladı.

İç savaşın devam ettiği Yemen’de İran’ın desteklediği Husiler dün koalisyon ortaklarından Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) saldırı düzenlediklerini açıklamıştı. Saldırılarda üç kişi hayatını kaybetmişti.

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