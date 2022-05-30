Yunan yetkililerden Türkiye uyarısı: Bu yaz sıcak geçecek

Son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim yeniden tırmanırken, Yunan hükümet kaynakları bu yaz dönemi için "sıcak geçecek" yorumunu yaptı.

Sozcu.com.tr

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İlişkilerin bir iyi bir kötü seyrettiği Ankara-Atina hattında son dönemde yaşanan gerilim ile ilgili Yunanistan hükümetinden kaynaklar açıklamalarda bulundu.

Kısa bir süre önce ABD’ye giderek resmi temaslarda bulunan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in temaslarının “başarılı” geçmesi sonrasında Atina yönetimi bu yaz döneminin sıcak geçeceğini duyurdu. Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini’nin İngilizce edisyonunda yer alan haberde Yunanistan’ın bu ziyaret sonrasında Türkiye’den gelebilecek bütün senaryolara hazırlık yaptığı öne sürüldü.

Yunan medyasında yer alan haberlerde, “Hükümet kaynakları, Miçotakis’in Washington’daki temasları sonrasında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bölgede tansiyonu yüseltmeye karar verdiğini söyledi. Bunlar arasında adalar üzerinde uçakların geçmesi, mültecilerin gönderilmesi ve Doğu Akdeniz’de sondaj çalışmaları da var” denildi.

“2020’NİN TEKRARI OLABİLİR”

Öte yandan Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığI S-400’ler sebebiyle çıkarıldığı F-35 programına Yunanistan’ın da eklenebileceği belirtilirken gelecek yıl yapılacak seçimlere de değinildi. Makalede, “Erdoğan, ilk kez seçimlerde Türkiye’deki ekonomik durum sebebiyle geride ve dış politikada dikkati dağıtacak konular arıyor” denildi.

Ekathimerini’de yer alan haberde, “Gelecek haftalarda Yunan hükümeti Ankara’nın mülteci krizini kullanabileceği konusunda öngörüde bulundu. Geçen yılın aynı dönemine göre mülteci geçişi Nisan ve Mayıs ayında artış gösterdi. Atina hükümetinin bir diğer endişesi ise 2020’de Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimin bir benzerinin yaşanması” ifadesi kullanıldı.

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