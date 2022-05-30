Yunanistan’dan Türkiye hamlesi: Sınırdaki çit uzatılıyor

Son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde karşılıklı açıklamalar gerginliğe neden olurken, Atina yönetiminden dikkat çeken bir hamle geldi. Yunanistan, göçmenlerin sınırdan geçişlerini engellemek için Türkiye sınırındaki 35 km. olan beton sınır çitinin 80 km. daha uzatılacağını açıkladı.

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Yunanistan, Dedeağaç’taki Türkiye sınırının uzatılması için harekete geçti. Yunanistan Göç Bakanı Notis Miterakis, Skai kanalına yaptığı açıklamada halihazırda 35 km. olan çelik beton çiti 80 km. daha uzatacaklarını duyurdu. Miterakis, bunun özellikle göçmenlerin sınırı yürüyerek geçmesini önlemek için planladıklarını aktardı.

Bu sayede, Dedağaç’taki güvenliğin de artırılmasının planlandığı duyuruldu.

Açıklama, Ankara ile Atina arasındaki gerginliğin tırmanmasının ardından geldi. İki NATO üyesi ülke, Akdeniz’deki sondaj ve hava sahası ihlalleri konusunda son dönemde anlaşmazlık yaşıyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in ABD Kongresi’ndeki açıklamalarını eleştirerek “Artık benim için Miçotakis diye birisi yok” demişti.

Atina yönetimi, Erdoğan'ın 2020 yılındaki gibi göçmenleri baskı aracı olarak kullanmasından endişe ediyor. Yunanistan, sadece bu yıl içerisinde 40 bin düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiğini açıkladı.

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