Yunanistan’da elektriğe yüzde 42 zam yapıldı

Komşu Yunanistan’da elektriğe Euro bazında yüzde 42 zam yapılması vatandaşları isyan ettirdi. Yunanistan’ın Avrupa’da en yüksek ücrete elektrik kullanana ülke konumunda olduğu belirtildi.

Yaşar ANTER

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Yunanistan'da elektriğe yapılan yüzde 42'lik zam büyük tepkilere neden oldu.

Yunanistan televizyonlarında yapılan açık oturumlarda Avrupa'da en yüksek ücrete elektriği kullanan ülke vatandaşının Yunanistan olduğu belirtildi.

DOĞALGAZ'DAN SONRA ELEKTRİK DE ARTTI

Doğalgazdaki fiyat artışlarının da etkisiyle arttığı belirtilen Yunanistan'daki elektrik fiyatlarının, Bulgaristan, Romanya, Macaristan gibi Balkan ülkelerini de etkilediğini ve bu ülkelerde de elektrik fiyatlarının tarihî oranlara ulaştığı kaydedildi.

YÜZDE 42 ORANINDA ARTTIRILDI

Yunanistan'da elektriğin 22 Ocak tarihinde (206,46 evro/MWh) olan ücretinin yüzde 42 oranında arttırılarak (293,79 evro/MWh) seviyesine çıkarıldığı belirtildi. Artışın nedenleri arasında doğalgaza olan yüksek bağımlılık yer aldığı açıklandı.

Mevcut talebi karşılayacak elektrik üretimi karışımına %40,1 oranında doğalgazın hakim olduğu ekleniyor.

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