Zelenskiy, ABD Kongresi’ne seslendi: Ayakta alkışlandı

24 Şubat'tan beri Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Kongresi'ne seslendi... Video konferans yöntemiyle gerçekleşen konuşmada Zelenskiy sözlerine "Pearl Harbor'ı hatırlayın" diye başladı. Uçuşa yasak bölge isteyen Zelenskiy'nin konuşması ayakta alkışlandı.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Kongresi’nde konuştu… Sözlerine ABD’de yaşanan Pearl Harbor ve 11 Eylül saldırılarını hatırlatarak başlayan Zelenskiy, Ukrayna’da uçuşa yasak bölge ilan edilmesi çağrısında bulundu.

İnsan hakları aktivisti Martin Luther King Jr’ın, “Bir hayalim var” sözüne gönderme yaptı. Martin Luther King Jr., 1963 yılında yaptığı konuşmada sistematik ırkçılığa karşı bu sözleri söyleyerek Washington DC’de açıklamalarda bulunmuştu. Zelenskiy konuşmasında daha sonra “bir ihtiyacı olduğunu” da söyledi ve ABD’li siyasetçilerden yardım istedi.

Zelenskiy, “Bir hayalim var. Bu sözler size tanıdık gelebilir. Bugün, ben de bir ihtiyacım olduğunu söyleyebilirim” diye sözlerine devam etti.

Ukrayna Devlet Başkanı, “Eğer uçuşa yasak bölge istemek çok fazlaysa, Ukrayna’nın uçak ve hava savunma sistemine ihtiyacı var. Bir ihtiyacım var, gökyüzünü korumak. Ukrayna’ya saldırıya destek veren bütün Rus siyasetçilere daha fazla yaptırım uygulanmalı” dedi.

Zelenskiy, Rusya’daki ABD şirketlerine de seslendi. Zelenskiy, “Bütün ABD’li şirketler Rusya’dan çıkmalı” ifadesini kullandı.

Zelenskiy, “Rusya, Ukrayna’nın gökyüzünü binlerce insan için ölüm kaynağına çevirdi” ifadesini kullanarak, “Ben neredeyse 45 yaşındayım fakat eğer ölümü durduramıyorsak yaşamanın ne anlamı var” yorumunu yaptı.

Konuşmasında Zelenskiy İngilizce olarak, “Ulusunuz lideri olarak size sesleniyorum Başkan Biden, çünkü siz ulusunuzun liderisiniz. Sizin Dünyanın lideri olmanızı istiyorum. Dünya’nın lideri olmak derken, barışın lideri olmanızı istiyorum. Teşekkürler” ifadesini kullandı. Zelenskiy sözlerini Ukraynaca olarak, “Ukrayna çok yaşa” diyerek bitirdi.

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