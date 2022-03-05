Zelensky, ABD Kongresi’nden uçak istedi

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'nin Cumartesi günü ABD Kongresi üyeleriyle yaptığı görüntülü görüşme sırasında Rusya ile mücadele için uçak talebinde bulunduğunu söyledi.

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ABD Kongresi’nde, Rusya’nın 24 Şubat'ta başlayan saldırısının ardından Ukrayna’ya 10 milyar dolarlık acil askeri ve insani yardım için her iki partiden de güçlü destek var.

Zelensky defalarca Batı’dan Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge uygulamasını istedi; ancak ABD ve NATO müttefikleri Moskova ile doğrudan karşı karşıya gelme telaşıyla bu çağrıları reddetti.

“ÇARESİZ YALVARIŞTA BULUNDU”

Schumer, bunun yerine ABD’nin Zelensky’ye askeri yardım sözü verdiğini ve Ukrayna liderinin video görüşmesi sırasında “Avrupa ülkelerine Ukrayna’ya Rus yapımı uçaklar sağlamaları için çaresiz bir yalvarışta bulunduğunu” söyledi.

Schumer yaptığı açıklamada, “Bu uçaklara çok ihtiyaç var ve yönetimin bu uçakların transferini kolaylaştırmaya yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım” dedi.

Zelensky ile görüşmeye 280’den fazla Senato ve Temsilciler Meclisi üyesi katıldı.

“BU YARDIMI HIZLA ALACAĞIZ”

Reuters’ta yer alan habere göre, Cumhuriyetçi senatörler Marco Rubio ve Lindsey Graham da dahil olmak üzere birçok Cumhuriyetçi Kongre üyesi, görüşme sırasında ve sonrasında Twitter'da Zelensky’ye destek mesajları paylaştı.

Görüşme hakkında bilgi veren bir kaynağa göre, Schumer, Zelensky’ye, Cumhuriyetçi Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell’in Başkan Joe Biden yönetiminin Ukrayna için talep ettiği tüm yardımı sağlamak için Schumer ve diğer Kongre üyeleriyle birlikte çalıştığını söyledi.

Kaynağa göre Schumer, “Birlikte Ukrayna halkına ekonomik, insani ve güvenlik yardımı olarak 10 milyar doları aşan bu yardımı hızla alacağız” dedi.

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