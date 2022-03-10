Kar etkisini gösterdi, okullar tatil edildi

Türkiye'de soğuk hava dalgası etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte birçok ilde okullar tatil edildi.

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Karadeniz Bölgesi’nde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Bölgede kar yağışı nedeniyle, Bayburt, Gümüşhane, Ordu, Sinop ve Samsun’da ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime yarın ara verildi.

Bu kentlerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.

BİTLİS

Kentte 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezindeki resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında eğitime 1 günlük ara verildiğini açıkladı.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

ISPARTA

Isparta Valiliği’nden yapılan açıklamada, meteorolojik uyarılar dikkate alınarak yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engellilerin de izinli sayılacağı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

*İlimiz genelinde 10.03.2022 Perşembe günü akşam saatlerinde başlayıp sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenen kar yağışının ardından oluşabilecek buzlanma ve soğuk havanın 11.03.2022 tarihinde de devam edeceğine dair yapılan meteorolojik uyarılara istinaden;

*11 Mart 2022 Cuma günü Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tüm kademe okullar Özel Anaokulları, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, muhtelif kurslar, (Özel Öğretim Kursları, Kişisel Gelişim Kursları) Özel Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları (MTSK) Uygulama Eğitimleri, Özel İş Makinaları ve Operatörlük Kursları Uygulama Eğitimleri,

*Halk Eğitim Merkezlerinde devam eden kurslar, Okullarda Devam Eden Destekleme ve Yetiştirme Kursları faaliyetlerine 1 (Bir) gün süreyle ara verilmiştir.

*Ayrıca Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personeller de belirtilen süre içerisinde 1 (Bir) gün idari izinli sayılacaktır.

ERZURUM

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Marta 2022 Cuma günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerimizde kamu ve özel okulların tamamında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır” denildi.

KARAMAN

Karaman Valiliği, okulların tatil edilmesiyle ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Yoğun kar yağışı ye buzlanma sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar nedeniyle ilimiz merkez ve merkeze bağlı okullarda 11 Mart 2022 Cuma günü yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır” denildi.

BALIKESİR

Balıkesir Valiliği’nin yaptığı duyuruda şöyle denildi;

*Kar yağışı başta olmak üzere olumsuz hava şartları nedeniyle 09.09.2022 tarihinde alınan karara ilave olarak; Altıeylül, Karesi, Dursunbey, İvrindi Kepsut ve Savaştepe İlçelerimizde 11 Mart 2022 Cuma günü bir gün süreyle; İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı bütün resmi ve özel temel eğitim (anaokulları, ilkokullar, ortaokullar) ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri,

*Mesleki eğitim merkezleri, özel eğitim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarındaki eğitim faaliyetlerine,

*İl Müftülüğü’ne bağlı Kur’an kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin eğitim faaliyetlerine, ara verilmesine, Engelli ve hamile kamu personelinin aynı tarihte idari izinli sayılmasına, karar verilmiştir.

NİĞDE

Niğde Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimizde beklenen yoğun kar yağışının oluşturacağı olumsuz koşullar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle Niğde genelinde eğim ve öğretime 11.03.2022 tarihinde (yarın) 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.

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