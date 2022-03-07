YKS başvurusu son günü geldi! YKS başvuru ücreti ne kadar?

İki buçuk milyon öğrencinin katılması beklenen YKS'de başvuru süreci sona eriyor. YKS başvuru işlemleri başvuru merkezlerine gitmeksizin ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. YKS'de TYT, AYT ve YDT oturumlarının hepsine girmek isteyen adayların anlaşmalı bankalara YKS başvuru ücreti olarak 345 lira yatırması gerekiyor.

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Öğrencilerin eğitim hayatlarına devam edecekleri üniversiteyi belirleyeceği YKS başvuru için son gün geldi. ÖSYM AİS sistemi üzerinden yapılan başvurular için anlaşmalı bankalar her bir sınav oturumu için ayrı ücret yatırılması gerekiyor. YKS başvurusunu bu tarihlerde yapamayan adaylar için “geç başvuru günü” 16 Mart ile 17 Mart olarak belirlendi.

YKS BAŞVURU EKRANI

YKS BAŞVURU KILAVUZU

YKS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

YKS’NİN, TYT, AYT ve YDT oturumu başvurusu 11 Şubat ile 7 Mart arasında yapılabilecek. Sınavların geç başvurusu ise 16 Mart ile 17 Mart arasında gerçekleştirilecek.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2022 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan YKS'ye katılmak isteyen adaylar;

– Sadece TYT’ye girecek adaylar 115 Lira,

– TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 115 Lira,

– TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345 Lira yatıracaklardır.

YKS TARİHLERİ BELLİ OLDU: TYT, AYT NE ZAMAN?

YKS TYT oturumu 18 Haziran 2022'de, AYT ve YDT oturumları 19 Haziran 2022'de yapılacak.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak.