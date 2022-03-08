AB yaptırım listesine yeni Rus milyarderler ve üç bankayı ekleyecek

Avrupa Komisyonu, yaptırım paketi kapsamında Belarus'taki üç bankanın SWIFT'ten çıkartılmasını, pek çok Rus oligarkın ve siyasetçinin AB'nin kara listesine alınmasını ve Rusya'ya denizcilik alanında teknoloji ihracatının yasaklanmasını tartışacak.

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Avrupa Komisyonu, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden dolayı bazı Rus oligarklarına, siyasetçilerine ve Belarus’taki bazı bankalara yeni yaptırım hazırladı.

Üç kaynağın Reuters’a verdiği bilgiye göre, bugün Avrupa Birliği (AB) devletlerinin temsilcilerinin TSİ 17:00’de değerlendirecekleri yaptırım paketi kapsamında Belarus’taki üç bankanın uluslararası ödeme mesajlaşma sistemi SWIFT’ten çıkartılması, pek çok Rus oligarkın ve siyasetçinin AB’nin kara listesine alınması ve Rusya’ya denizcilik alanında teknoloji ihracatının yasaklanması bulunuyor.

Kaynaklara göre, yeni paket kapsamında yaptırımların kripto para kullanılarak ihlal edilmesinin engellenmesi hakkında yönerge de hazırlanacak.

7 RUS BANKASI SWIFT’TEN ÇIKARILMIŞTI

AB, Rusya’nın Ukrayna'yı işgalinin ardından getirdiği yaptırımların bir parçası olarak geçen hafta da 7 Rus bankasını SWIFT ödeme sisteminden çıkarma kararı almıştı.

AB resmi gazetesinde yer almış bildiriye göre, SWIFT faaliyetlerini sonlandırmaları için 10 gün verilen bankalar Rusya'nın ikinci en büyük bankası VTB, Bank Otrkitie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank ve VEB bankası olmuştu. (REUTERS)



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