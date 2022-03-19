Adana’ya 350 milyon liralık katkı sunacak

Türkiye’nin ilk ve tek karnavalı özelliğini taşıyan Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı 23 Mart’ta başlayacak.

Recep GENEL

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Pandemi dolayısıyla iki yıldır yapılamayan Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı hedef büyüterek yeniden düzenleniyor. Düzenlenmeye başladığından bu yana ülke ekonomisine 1.5 milyar liralık katkı sağladığı tahmin edilen karnaval, Adana'yı da dünya ligine çıkarmayı başardı.

Bu yıl 10'uncu kez yapılacak karnaval etkinliklerine 1 milyondan fazla kişinin katılması beklenirken, bunun yaklaşık 300 bininin çevre kentlerden ve yurtdışından gelecek konuklar olacağı tahmin ediliyor. Karnavalın bu yıl kent ekonomisine 350 milyon liralık katkı sunması bekleniyor.

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın fikir önderi ve Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, etkinliklerin 23-27 Mart tarihleri arasında yapılacağı söyledi. Etkinliklerin tüm Türkiye'ye yayılmasının önemine dikkat çeken Bozkurt, “Bu organizasyonların, yerel olmaktan çıkıp ulusal ve uluslararası boyuta taşınması büyük bir turizm hareketliliği sağlıyor” dedi.

‘Muhteşem dönüş olacak'

Karnavalın 2 yıl aradan sonra tekrar sokaklarda düzenleneceğini belirten Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, “Biz buna ‘muhteşem dönüş' adını verdik. Karnavala gelmeyi planlayanlara coşkuyla kutlanacak bir karnaval ortamı sunmayı planlıyoruz” dedi. Bozkurt, karnavalın Adana'ya olduğu kadar Türkiye'nin tanıtımı ve turizmine de önemli bir katkı yaptığını da sözlerine ekledi.