Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 8 Mart 2022

Altının ons fiyatı, 8 Mart 2022 Çarşamba günü 2.043 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 957 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.448 TL.

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Altın fiyatları, dünkü seansta 19 ayın zirvesine yükselmesinin ardından güçlü dolar ve yükselen Hazine tahvil getirilerinin güvenli liman olarak görülen varlıklara olan talebi dengelemesiyle değerini korudu. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dünkü seansta 2,069.89 dolara kadar yükselmesinin ardından bugün 2,053.99 dolarda yatay seyretti. Ağustos 2020’de 2,072.49 dolar ile gördüğü zirvenin hemen altında kaldı. AB altın vadeli işlemleri %0.9 artarak 2,061.40 dolara yükseldi.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 949 TL, satış 957 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 873 TL. 84 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 8 Mart Çarşamba günü 9.604 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.551 TL, satış 1.582 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.442 TL. 140 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.383 TL, satış 6.448 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 5.878 TL. 570 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.103 TL, satış 3.166 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.885 TL. 281 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.270 TL, satış 6.333 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.770 TL. 563 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.258 TL, satış 6.321 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.758 TL. 563 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 8 MART 2022

Ekonomi uzmanlarının 8 Mart 2022 altın yorumları: Gram/Altın yükseliş trendi etkisini sürdürürken, dün %3.21 oranında değer kazanımı ile 950.29TL'den gün tamamlandı. Altın fiyatlarında yükseliş trendi gücünü koruyor. Teknik göstergelerin günlük ve saatlik grafiklerde pozitif yönde hareket ediyor olması hareketin devamı destekliyor.

950TL ara direncinin de geçildiğini gördüğümüz Gram/Altında 996TL ve 1058TL seviyelerini kısa vadeli üst direnç noktaları olarak takip edilebilir.