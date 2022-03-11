Ankara’da ulaşıma zam

Ankara'da toplu ulaşımda tam bilet tutarı 6,5 TL, indirimli bilet tutarı 3,5 TL ve öğrenci abonman ücreti ise aylık 90 TL’ye 225 biniş olarak düzenlendi.

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EGO Genel Müdürlüğü, Ankara’da toplu ulaşımda yeni fiyat tarifesini duyurdu.

EGO Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında, “Toplu taşıma araçlarında uygulanan fiyat tarifesi, akaryakıta gelen zamlar ile ara vermeksizin artan maliyetler nedeniyle UKOME tarafından gündeme alınarak karara bağlanmıştır. UKOME'nin aldığı karar doğrultusunda, 15 Mart 2022 Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde tam bilet tutarı 6,5 TL, indirimli bilet tutarı 3,5 TL ve öğrenci abonman ücreti ise aylık 90 TL'ye 225 biniş olarak uygulanacaktır” denildi.

“ARTIŞ ORANI KISITLI TUTULDU”

EGO Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında, “Bir önceki fiyat artışı yapılan 5 Ocak 2022 tarihinden bu yana maliyetler ortalama %70 oranında artmış, sadece akaryakıt fiyatlarında %79 artış yaşanmıştır” denilerek, “Artan akaryakıt maliyetleri nedeniyle Özel Halk Otobüsleri esnafı fiyatın en az 8 TL olmasını talep etmiştir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, ulaşım maliyetini 10,5 TL olarak ifade etmiş ve aradaki farkı Belediyenin sübvanse edeceğini açıklamış olup bu nedenle de artış oranı kısıtlı tutulmuştur” ifadelerine yer verildi.

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