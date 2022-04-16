Bakan Nebati bu kez ABD yolcusu

Şubat ayında Londra'da bankacı ve yatırımcıların üst düzey yöneticileriyle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu kez ABD'ye gidecek. Nebati başkanlığındaki heyet, Washington'da düzenlenecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısına katılacak.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, 19 Nisan’da ABD’ye gidecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Nebati başkanlığındaki heyet, 19- 22 Nisan’da Washington’da düzenlenecek ‘G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı’ ile uluslararası kuruluşların Bahar Toplantıları’na katılacak.

Bu toplantılarda, küresel ekonomik görünüm ve riskler değerlendirilecek, Türk ekonomisine ilişkin son gelişmeler ile yürütülmekte olan ekonomik politikalar uluslararası finans çevreleriyle paylaşılacak.

Nebati, Washington ziyaretinde mevkidaşları, uluslararası kuruluşların başkanları, çok uluslu şirketler ile sivil toplum ve düşünce kuruluşlarının üst düzey yöneticileriyle ikili görüşmeler yapacak.

LONDRA’YA DA GİTMİŞTİ

Öte yandan Nebati, 7-8 Şubat 2022 tarihlerinde de Londra’da bankacı ve yatırımcıların üst düzey yöneticileriyle bir araya gelmişti.

Toplam 2 gün süren görüşmelerde 18 varlık yönetim şirketi, 19 uluslararası kalkınma ve yatırım bankası ile 10’dan fazla özel sermaye, alt yapı ve girişim sermayesi fonu ve teknoloji şirketi katılım sağladı ve toplam 100’e yakın üst düzey yönetici ile görüşmeler gerçekleştirildi. (DHA)

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