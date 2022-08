Bir kasapta daha et dolabı boşaltıldı

İYİ Parti lideri Akşener, Niğde'nin ardından Nevşehir'de de kasap dükkanında boş buzdolabıyla karşılaştı. Kasap, elektrik parasını ödeyemediği için bazı et dolaplarını boşalttığını belirtti. Akşener, "Geçen sene 700-800 lira gelen elektrik faturasının, bu sene 3 bin lirayı bulmasından dolayı, esnafımız çareyi dolabını kapatmakta bulmuş! Yazıktır, günahtır" diyerek tepki gösterdi.

Dün Niğde’yi ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir kasap dükkanından fotoğraf paylaşmıştı. Akşener, kırmızı et dolabının boş kalmasına dikkat çekerek, vatandaşın satın alamadığı için kasabın kırmızı et satmayı bıraktığını belirtmişti.

Bugün Nevşehir’de bir kasap dükkanını ziyaret eden Akşener, yine benzer bir manzarayla karşılaştı.

“BUZDOLABI ÇALIŞTIRIRSAK 10-15 BİN LİRA FATURA ÖDERİZ”

Akşener'in “Niye burada et yok” diye sorduğu kasap, etlerin hepsinin tek bir buzdolabında çalıştırdığını, elektrik parasını ödeyemediği için bazı buzdolaplarını kapattığını ve boş bıraktığını belirtti. Esnaf, “Etlerimiz içeride. Şu an burada çalıştıramayız. 3-4 bin lira elektrik faturası ödüyoruz bunu (buzdolabı) da çalıştırsak 10-15 bin lira öderiz. Geçen sene 700-800 lira fatura ödüyorduk” dedi.

Kasap dükkanındaki bir besici ise, “Geçen sene etin kesimi 65 TL idi şu an 80 TL. Geçen sene yemin torbası 131 liraydı şu an 320 TL. Alım gücümüz bayağı düştü. Geçen sene bir TIR yem alıyorduk. Şu an 3-4 ton yem alıyoruz. Geçen sene bir depo mazotla 3 pazar ile geziyordum şu an bir pazar gezemiyorum. Sıkıntılar içerisindeyiz” diyerek bulunduğu durumu anlattı.

AKŞENER: YAZIKTIR, GÜNAHTIR!

Kasap dükkanındaki ziyaretinin görüntülerini paylaşan Akşener, “Dün Niğde’de, bugün de Nevşehir’de; yine bir kasap dükkânı, yine içi boş bir kırmızı et dolabı… Geçen sene 700-800 lira gelen elektrik faturasının, bu sene 3 bin lirayı bulmasından dolayı, esnafımız çareyi dolabını kapatmakta bulmuş! Yazıktır, günahtır” dedi.

Akşener, Niğde’deki kasabın kırmızı et satmayı bıraktığını öğrenmesinin ardından, “Milletimizi yokluğa, ülkemizi yoksulluğa mahkûm edenlerden hesabı; hep birlikte, sandıkta soracağız!” demişti.

