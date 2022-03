“Devlet, ‘zam yapanları şikayet edin’ diyor; kendisi yapıyor… Bu vatandaşa zulümdür”

Ekmek ve yağdan sonra 2022 Türkiyesi'nde vatandaşlar ucuz et için de kar, kış demeden kuyruğa girmek zorunda kalıyor. Kasapların önünden dahi geçemeyen yurttaşlar, daha uygun fiyata almak için son çare olarak Et ve Süt Kurumu'nu (ESK) görüyor. Ancak artık burası da ucuz değil... ESK, 21 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere kırmızı et fiyatlarına yüzde 48 oranında zam yaptı. Yurttaşlar, "Devlet, 'zam yapanları şikayet edin' diyor; kendisi yapıyor... Bu vatandaşa zulümdür. Ramazan geldi, millet et yiyemeyecek" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Haber: Batuhan SERİM – Kamera: Sinan TUNÇ/İSTANBUL

ESK, 21 Mart’tan itibaren geçerli olmak üzere kırmızı et fiyatlarına yüzde 48 oranında zam yaptı. Zamla birlikte sığır kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya çıktı. Krımızı etin tadını unutan dar gelirli, sadece kıyma alabildiklerini ancak yeni zamdan sonra onu alırken de zorlanacaklarından dert yandı.

SÖZCÜ muhabiri, Beylikdüzü Et ve Süt Kurumu’nda sırada bekleyen vatandaşlara mikrofon uzattı. Vatandaşlar yüzde 48’lik zamma ve hayat pahalılığına şu sözlerle isyan etti:

“KIRMIZI ET FAZLA LÜKS”

Emel hanım: “Rezil bir durum. Bu insanlar ne yapacak bilmiyorum. Gerçekten açlık sınırının altına düşeceğiz yani… İyi görünmüyor… Ben içeriden kıyma alacağım, et alamam. (Kırmızı et) Falza lükse kaçmaya başladı. (Kasaptan alabiliyor musunuz?) Mümkün değil. Artık mümkün değil… Emeklisin, 3 bin lira maaş alıyorsun, nasıl geçineceksin?”

“MAAŞLARA ZAM VERİYORLAR MI? HAYIR”

Girişlerin kapatıldığı sırada kapı aralığından içerideki görevliye, “Oğlum kıyma hiç yok mu?” diye soran ve “kıyma yok” yanıtını alan emekli Hatice Kibar: “Çok pahalı, kasaptan alamıyoruz. Burada daha uygundu ama şimdi buraya da zam gelmiş. Bütçemizi etkileyecek 27 liralık zam. Eşlerimize veriyorlar mı 27 lira zam? Vermiyorlar. Yaa… (Gönlünüzce alışveriş yapabiliyor musunuz içeriden?) Yok. Mağduruz. (Ne sıklıkla kırmızı et alıyorsunuz?) Kırmızı et almıyoruz ki, kıyma alıyoruz. Yarım kilo ve bir kilo alıp gidiyoruz. Burada uygundu ama şimdi 27 lira zam yapmışlar. Kasaptan hiç alamıyoruz. Kasapta 150 lira…”

“SABAHLARI 100-150 KİŞİ SIRADA BEKLİYOR”

Elinde konserve kıymaların bulunduğu kartonla içeriden çıkan emekli Ahmet Yalçın: “Vatandaş çok zor durumda. Ben kıyma alabildim. Kasaptan alamıyoruz. Kasapta 150 lira. Burada 800 gramı 32 lira. (Aldıklarını kastederek) Bunları Ramazan boyu kullanacağız. Her zaman alamıyoruz. Sabahları da çok sıra oluyor, 100-150 kişi bekliyor. Çok zor durumda vatandaş. (Zamlar böyle devam ederse alabilecek misiniz?) Alamayacağız. Maaş yetmez ki…”

“ESENLER’DEN BEYLİKDÜZÜ’NE GELMEK ZORUNDA KALDIM”

Ramazan’da erzak olarak dağıtmak için alışverişe gelen Saim Kurnaz: “Bu ekonomik şartlarda vatandaşın hali harap. Pahalılık herkesi zorluyor. Herkesin Allah yardımcısı olsun. 470 liralık ürün aldım. İlk defa alıyorum, deneme amaçlı aldım. Ramazan erzakı olarak dağıtmayı planlıyorum. (Bunları kasaptan alsaydınız ortalama ne kadar öderdiniz?) Plan bile yapmadım… Kasaba gitmeyi düşünmüyorum. Ben Esenler’den geliyorum, burası Beylikdüzü. Orada şube olmadığı için buraya gelmek zorunda kaldım. Çünkü alternatifi yok.”

“FİYATLARI GÖRÜNCE ŞOK OLDUM”

Torunu istediği için sucuk alan ancak onun fiyatının da çok arttığını söyleyen Zeliha hanım: “Yüzde 48 yeni dün geldi; son 3-4 aydır gelen zamlara bakalım… Yüzde 100’ün üzerinde. Yazıklar olsun diyorum, başka bir şey demiyorum. Torunum istediği için sucuk aldım, onun da fiyatı çok artmış. (Kasaptan alabiliyor musunuz bu ürünleri?) Hayır canım kasaptan hiç alamıyorum. (Ne zamandır buradan alışveriş yapıyorsunuz?) Yaklaşık 4 aydır. Ondan önce almıyordum. Bugün buradaki fiyatları görünce de şok oldum. 83 lira dediler kıymaya. Artık buraya gelmeye de gerek yok.”

“ARTIK BURADA DA FİYATLAR ÇOK PAHALI”

Yunus Çepni: “Çok pahalı. Vatandaş bundan sonra et yiyemeyecek. Devletin bu zammı yapması çok yanlış. Devlet, ‘zam yapanları şikayet edin’ diyor; kendisi yapıyor… Bu vatandaşa zulümdür. Ramazan geldi, millet et yiyemeyecek. (Kırmızı et alabiliyor musunuz?) Alamıyoruz. Nasıl alacağız? Bayramda bayrama alıyoruz. (Kasaba girebiliyor musunuz?) Kasaba hiç giremiyoruz. Bir burası iyiydi bizim için ama artık burada da fiyatlar çok fahiş. Kasaptan pek farkı kalmadı. (Fiyatlar artmaya devam ederse alabilecek misiniz?) Mümkün değil. Bundan sonra zaten gelemeyiz.”

İlginizi Çekebilir Et ve Süt Kurumu yüzde 48 zam yaptı, kuyruklar uzadıkça uzadı

İlginizi Çekebilir Nebati: TL şu an en zayıf durumunda, gideceği yer yok, vatandaş rahat olsun

İlginizi Çekebilir Benzin ve motorine bir büyük zam daha