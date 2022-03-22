Et ve Süt Kurumu yüzde 48 zam yaptı, kuyruklar uzadıkça uzadı

Et ve Süt Kurumu (ESK), kırmızı et fiyatlarına yüzde 48 oranında zam yaptı. Zamla birlikte sığır kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya çıktı. Vatandaşlar zam sonrası et alabilmek için satış mağazaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Orhan BOZKURT

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Et ve Süt Kurumu, kırmızı et fiyatlarına yüzde 48 zam yaptı. ESK'da sığır kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, sığır bonfilenin kilosu ise 154 liradan 228 liraya yükseldi.

SİVAS’TA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Vatandaşlar, zam sonrası ucuz et almak için ESK’nın satış noktaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Sivas’ta Sularbaşı Mahallesi İmam Hatip Sokak’ta yer alan Et ve Süt Kurumu şubesinden et almak isteyen Sivaslılar sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu.

ESK, kırmızı et ürünlerine ilişkin yeni fiyat listesini internet sitesinde de yayınladı.

SIĞIR BONFİLE 154 LİRADAN 228 LİRAYA ÇIKTI

Son zamla birlikte ESK'da sığır bonfilenin kilosu 154 liradan 228 liraya, sığır pirzolanın kilosu 103 liradan 152 liraya, sığır kontrfilenin kilosu 98 liradan 145 liraya, sığır biftek-rostonun kilosu 79 lira 50 kuruştan 117 lira 50 kuruşa, sığır kuşbaşının kilosu ise 62 lira 50 kuruştan 92 liraya ve sığır kıymanın kilosu da 56 liradan 83 liraya çıktı.

ESK’nın resmi internet sitesinde yayınlanan fiyat listesine göre 1 kilogram kıymanın fiyatı 56 TL’den 83 TL’ye çıktı. Kilogramı 62,5 TL olan kuşbaşı ise 92 TL’ye yükseldi.

SATIŞ ZAMLANDI AMA ÜRETİCİYE FİYAT ARTIŞI YOK

ESK, satış mağazalarındaki et ürünlerinin fiyatına yüzde 48 oranında zam yaparken, besiciden alacağı karkas kesim fiyatını ise artırmadı. Et ve Süt Kurumu’nun Kesim fiyatı; yerli hayvanda 60 lira, ithal hayvanda ise 58 lira olarak devam ediyor.

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