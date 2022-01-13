Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 13 Ocak 2022

Dolar bugün 13 Ocak Perşembe günü 13.47 TL'den işlem görüyor. ABD'de açıklanan enflasyon verisi sonrası dolar kurunda düşüşlerin hızlandığı görüldü. Son dönemlerde düşen volatilite ile beraber yatay bir görünüm sergileyen dolarda dün saat 18:00’dan itibaren düşüşlerin hızlandığı ve sert geri çekilmelerin yaşandığı görüldü.

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Dolar kuru dünkü işlemlerde ABD enflasyonun açıklanmasının ardından %4'ün üzerinde değer kaybetti. Geçtiğimiz işlem gününü kritik bir direnç seviyesi olan 13.75 bölgesinin hemen üzerinden gelen sert satışlarla 4.20% düşüşle 13.22 ile günü tamamlayan Dolar/TL'de dün yaşanan sert geri çekilmeye rağmen bu sabahki fiyatlama %3 yukarıda ve 13.66 seviyelerinden gerçekleşiyor.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 13.47 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.347 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 13 OCAK 2022

Ekonomi uzmanlarının 13 Ocak 2022 dolar yorumları: Teknik olarak 13.75 seviyesinin teyitlenmesiyle bu seviyenin üzerindeki fiyatlama devam ediyor ancak 13.85 seviyesi çok önemli bir direnç olarak öne çıkıyor.. Geçtiğimiz ay bozulan yükseliş trendi tekrardan toparlanma eğiliminde yeni bir yükseliş trendinin içerisinde olabilir. Geri çekilmelerde ise 13.20 ve 12.85 önemli destek bölgeleri.

Bu sabah itibariyle dolar endeksi 95.60 seviyelerinde bulunurken 10 Yıllık ABD tahvil getirisi 1.74 seviyelerinde seyrediyor.