Dünya Bankası Başkanı: Küresel ekonomi can sıkıcı bir görünümde

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, küresel ekonominin 'can sıkıcı bir görünüm' ile karşı karşıya olduğunu belirtti. Malpass'a göre pandeminin artçı şokları yoksul ülkelerde ekonomik aktiviteler üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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Dünya Bankası Başkanı David Malpass, küresel ekonominin “can sıkıcı bir görünüm” ile karşı karşıya olduğu konusunda uyardı. Malpass’a göre pandeminin artçı şokları özellikle yoksul ülkelerde büyüme üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Malpass küresel yavaşlamayı virüs tehditlerine, hükümet yardımlarının gevşemesine bağladı. Ancak Malpass, en büyük endişesinin küresel eşitsizliğin büyümesi olduğunu söyledi. Malpass BBC’ye verdiği demeçte, “En büyük engel, sistemde yerleşik olan eşitsizliktir” dedi.

ZAYIF EKONOMİLER ZARAR GÖRÜYOR

Malpass, zengin ülkelerin ekonomik programlarını eleştirerek bu uygulamaların küresel enflasyonu artırarak eşitsizliği körüklediğini belirtti.

ABD de dahil olmak üzere birçok ülkedeki yetkililerin fiyat artışlarını dizginlemek için faiz oranlarını yükseltmeleri beklenirken, Malpass yüksek yüksek faizlerin zayıf ekonomilere zarar verebileceği konusunda uyardı.

“Faiz artışları değişken faizli nakite ihtiyaç duyan insanlara zarar veriyor. Bunlar da genellikle yeni işletmeler, kadınlara ait işletmeler, gelişmekte olan ülke işletmeler” diyen Malpass konuşmasında, “Gerçek şu ki, corona virüsü ve kapanmaların hâlâ çok büyük bir bedeli var. Bu özellikle daha yoksul ülkelerdeki insanlar için geçerli. Bu can sıkıcı bir görünüm” ifadelerine yer verdi.

BÜYÜME TAHMİNLERİ DÜŞÜYOR

Dünya Bankası 2023 yılına kadar ABD, Euro bölgesi ve Japonya gibi tüm gelişmiş ekonomilerdeki ekonomik aktivitenin pandemi sırasında aldığı darbeden kurtulacağını ancak gelişmekte olan ülkelerdeki üretimin, pandemi öncesi dönemden yüzde 4 daha düşük kalması bekleniyor.

Dünya Bankası’nın son tahmini, küresel büyümenin bu yıl sonunda 2021’de görülen yüzde 5,5’ten yüzde 4,1’e düşeceğini tahmin ediyor. Banka küresel büyümenin 2023’te daha da yavaşlayarak yüzde 3,2’ye düşeceğini tahmin ediyor.

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