Altın fiyatlarına Fed dopingi

Altın fiyatları ABD istihdam verisine odaklanırken ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının etkisiyle hafif yükseldi. İç piyasada ise altın Dolar/TL'yi takibini sürdürüyor.

Sozcu.com.tr

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Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması sonrasında yükselerek son bir haftanın zirvesini gördü.

Powell’ın konuşmasının ardından dolar endeksinde gerileme görülürken altın fiyatları yükseldi.

KAPALIÇARŞI’DA ALTIN FİYATLARI

Dolar/TL güne 13.80’in altındaki seviyelerde başladı.

Gram altın fiyatı ise Kapalıçarşı’da sabah saatlerinde 805 TL’den işlem görürken çeyrek 1307 TL alış ve 1330 TL satış seviyesinden, Cumhuriyet altını 5 bin 227 TL alış ve 5 bin 300 TL satış seviyesinden işlem gördü.

POWELL’DAN ÖNEMLİ MESAJLAR

Dolar, Fed Başkanı Jerome Powell’ın merkez bankasının 9 trilyon dolar büyüklükteki bilançosundaki varlıkları elden çıkarma kararı vermesinin birkaç ay alabileceğini söylemesinin ardından Kasım ayından bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.

Fed Başkanı Jerome Powell, dün Senato komitesi oturumunda ABD ekonomisinin para politikasında sıkılaşmaya ve merkez bankası bilançosundaki varlıkların elden çıkarılmasına hazır olduğunu ancak Fed içinde varlıkların nasıl azaltılacağı konusundaki görüş alışverişinin devam ettiğini ve bazen bu gibi kararlar verilmeden önce iki, üç hatta dört toplantı gerçekleştirilmesi gerekebildiğini ifade etti.

Powell’ın açıklamalarının diğer yetkililerinki kadar sıkılaştırmadan yana olmaması piyasalardaki ekonomiyi destekleyici politikaların aniden çekilmesi korkularını hafifletti. Dolar endeksi 30 Kasım’dan bu yana görülen en düşük seviyeyi kaydetti.

SPOT PİYASADA ALTIN FİYATLARI

Spot piyasada altın fiyatları ise Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşması sonrasında yükselişe geçti. Powell’ın sıkılaştırma konusundaki yumuşak tonlu konuşması sonrası ons altın 1821 dolar seviyesinde yeni güne başladı. Dün 1800 dolar seviyelerinden işlem gören altın vadeli işlemleri ise bu sabah saatlerinde 1820 dolar seviyelerinde işlem gördü.

Altın fiyatları bugün ABD enflasyonu verisini de yakından takip edecek. Bugün TSİ 16.30’da açıklanacak enflasyonun 7 puanın üzerinde gelmesi bekleniyor.

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