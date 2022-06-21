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Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında bugün toplanacağı belirtildi.

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Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor

Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında bugün toplanacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenecek toplantıda “son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler” değerlendirilecek.

Kurul, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı ve Strateji ve Bütçe Başkanından oluşuyor.

Kurul, 7 Mart 2022’de de toplanmıştı. (REUTERS)

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