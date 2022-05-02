Enflasyon 20 yılın zirvesini görebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon için “Mayıstan itibaren düşer, yıl sonunda olumlu seviye oluşur” dedi. Ekonomistlerin beklentisi ise nisanda yeni rekor, yıl sonunda yüzde 52.

Deniz Bilici GÖÇMEN

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İktidar temsilcilerinden sürekli değişen enflasyon tahminleri gelirken Merkez Bankası da (TCMB) yılsonu enflasyon beklentisini her seferinde güncelliyor. Bu sırada enflasyon rekor üstüne rekor kırarken ekonomistlere göre nisan ayı enflasyonu ise 20 yılın yeni zirvesine çıkabilir.

BİR MİKTAR GERİLER

5 Mayıs'ta açıklanacak enflasyonunun enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle 20 yılın yeni rekorunu kırarak yüzde 68'e çıkması beklenirken iktidar temsilcileri ise zirveye tırmanan enflasyona ilişkin kafa karıştırıcı mesajlar veriyor. Merkez Bankas (TCMB) yıl sonu enflasyon hedefini 19 puan artırarak yüzde 42.8 olarak açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise önce 2021 yılsonunda enflasyonun ocakta pik yapacağını, daha sonra yaz aylarında düşüşe geçeceğini, en son da “Enflasyonu konuşmaya devam edeceğiz” diyerek aralıktan sonra düşmeye başlayacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise önceki gün Arabistan dönüşü enflasyonun mayıstan sonra düşmeye başlayacağını söyleyerek, ‘yıl sonuna doğru daha olumlu istikamette neticeleneceğini' açıkladı. Reuters'ın anketine göre ekonomistler, yüksek enflasyonun mayıstan itibaren bir miktar gerilemeye başlasa da enflasyonun yılı yüzde 52 ile tamamlayacağını öngörüyor. Nisan ayı için yıllık enflasyon tahminleri %64.2 ile %70.85 arasında değişen ekonomistlerin tahmini aylık enflasyon için ise yüzde 6.

İstanbul'un enflasyonu yüzde 80'e dayandı

– İstanbul'da hayat pahalılığı gün geçtikçe katlanıyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre nisanda önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 11.36, toptan fiyatlar ise yüzde 5.33 arttı. Nisan 2021'e göre bu yılın aynı döneminde yaşanan fiyat değişimlerini gösteren “bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı” İTO'nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yüzde 79.97, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nde de yüzde 73.21 oldu. Nisanda perakende fiyatlarda bir önceki aya göre giyimde yüzde 29.82, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 23.95, gıdada 11.49, konut harcamalarında yüzde 10.19 artış gerçekleşti. Eğitim ve eğlence harcamaları yüzde 3.02, sağlık ve kişisel bakım harcamaları yüzde 2.80 arttı.

İktidarın planları suya düşebilir

TCMB, en son Şubat 2002'de yüzde 73.1 artış kaydeden enflasyonun zirveyi bu yıl yaklaşık yüzde 70 seviyelerinde görmesinin ardından düşüşe geçmesi öngörüsünde. Hükümet düşük faiz ile üretim ve ihracatı destekleyen bir ekonomi programı uygulayarak cari açığı fazlaya çevirdikten sonra enflasyon ile mücadele etmeyi hedefliyor ancak enerji krizi ve turizmdeki riskler AKP iktidarının planlarını suya düşürebilir.