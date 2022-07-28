Enflasyon muhasebesine acilen geçilmeli

Sanayiciden acil enflasyon muhasebesi çağrısı. ASO Başkanı Nurettin Özdebir, yüksek enflasyonun kârları ve sermayeyi erittiğini, bunun firmalarda ciddi tahribata yol açabileceğini söyledi. Özdebir, yüksek kurun da avantaj sağlamadığı uyarısında bulundu.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yüksek enflasyona milyonlarca dar gelirlinin yanı sıra sanayiciden de ciddi şikayet geldi. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, şirket bilançolarının yüksek enflasyondan olumsuz etkilendiğini, gerçek anlamda kâr edemedikleri gibi aşırı vergi ödemek zorunda kaldıklarını söyledi.

FİKTİF KÂR EDİYORUZ

Enflasyonun yol açtığı tahribatı önlemek için enflasyon muhasebesine bir an önce geçilmesi çağrısında bulunan Özdebir, kurdaki artışın ithalatı pahalı hale getirdiği, bu nedenle ihracatta yeterince rekabet avantajı sağlanamadığı uyarısında da bulundu. ASO Temmuz ayı Meclis toplantısında konuşan Başkan Özdebir, geleneksel muhasebe sisteminde enflasyon etkisinin dikkate alınmadığını, bu nedenle kur artışına bağlı olarak bilançolarda firmaların fiktif kârlarının ortaya çıktığını söyledi.

KAYIT DIŞINA YÖNELTEBİLİR

Aslında gerçekte olmayan fiktif kârlar üzerinden firmaların daha çok vergi ve kâr payı ödemek zorunda kaldığını belirten Özdebir, “Fiktif kâr üzerinden vergi ödemek, firmaların mali yapılarını zayıflatırken, üretim ve istihdam kapasitelerini de olumsuz yönde etkilemektedir. Fiktif kârları üzerinden vergi ödemek zorunda kalanların kayıt dışına yönelme riski artacaktır. Enflasyon muhasebesi uygulaması zorunlu hale gelmiştir. 2023 yılına ertelenen enflasyon muhasebesinin bu yılı kapsayacak şekilde bir an evvel yürürlüğe girmesi gerekmektedir” dedi. Enflasyon muhasebesi geçtiğimiz aylarda çıkarılan bir yasayla 2023 yılına ertelenmişti.

Yüksek kur avantaj getirmedi

Nurettin Özdebir, yüksek kur, değersiz TL politikasıyla ihracatın artacağı iddialarına da yanıt verdi. İhracatta sadece kur artışıyla rekabet üstünlüğü sağlanamayacağını belirten Özdebir, yüksek kurun enflasyon ve belirsizliğe yol açtığını, hammadde ithalatını da pahalı hale getirdiğini söyledi. Özdebir, enflasyon düşürülmedikçe ödenecek bedelin de arttığını bildirdi.

Emekçiye kötü haber

– Nurettin Özdebir, yüksek enflasyon ve olası durgunluğun işçilerin gelirinde erimelere yol açacağı uyarısında bulundu. Özdebir, “Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin belki de en önemli olumsuz etkisini, önümüzdeki dönemde emeğin büyümeden alacağı payda göreceğiz. Özellikle son dönemde emeğin gelirden aldığı pay küresel bazda düşerken, bu durum küresel talep seviyesinde düşüşe neden olacak, büyüme dinamiklerini aşağıya çekecektir” dedi.