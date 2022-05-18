Fiyatlar fırladı satışlar azaldı: Evlenecekler ikinci ele yöneldi

Fiyatların geldiği seviyeden dolayı evlenecek çiftlerin en düşük 20-25 bin liradan beyaz eşya alışverişi yapabildiği aktaran esnaf, talebin azaldığını ve evlenecek çiftlerin ikinci el beyaz eşyalara ilgi gösterdiğini belirtti.

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Beyaz eşyada fiyatların yükselmesiyle satışlar azaldı. Evlenecek çiftlerin daha çok ikinci el beyaz eşyalara talep gösterdiği belirtildi.

Fiyatların geldiği seviyeden dolayı evlenecek çiftlerin en düşük 20-25 bin liradan beyaz eşya alışverişi yapabildiği aktaran esnaf, talebin azaldığını ve evlenecek çiftlerin temiz kullanılmış ikinci el beyaz eşyalara ilgi gösterdiğini belirtti.

‘SEZON GELDİ, MÜŞTERİ AKININI HÂLÂ GÖREMEDİK’

Esnaf Serhat Karabulut, düğün sezonunu beklediklerini söyleyerek, “Geçmiş dönemlerde olan müşteri akınını daha göremedik” dedi.

“Fiyatlar yüksek olduğu için talep çok fazla yok, az bir talep var. Evlenecek çiftler geliyor ama genelde bir şey almadan geri dönüyorlar” diyen Karabulut, “Bazı müşteriler ikinci el ürünleri tercih ettikleri de oluyor. Çiftler geldiği zaman fiyat araştırması yapıyorlar, müşteriler fiyatların yüksek olduğundan dolayı yakınıyor. Bu yüzden de şu anda satış yapamıyoruz, hareketlilikte yok denecek kadar az” diye konuştu.

MİNİMUM 20-25 BİN TUTUYOR

“Çiftler, en düşük buzdolabını 6 bin-6 bin 500 liradan alabiliyor” diyen Karabulut, “Çamaşır makinası ortalama 4 bin ile 4 bin 500 arasında, bulaşık makinası ise 3 bin 500 ile 4 bin lira bandından başlıyor” dedi.

“Evlenecek çiftin beyaz eşya için cebinden minimum çıkacak tutar 20 bin ile 25 bin TL arasında” diyen Karabulut, “Normalde geçmiş dönemleri göz önüne aldığımızda bizde hareketlilik mayıs ayında başlar ve sonbahara kadar devam ederdi. Şu anda mayıs ayından umudu kestik” ifadelerine yer verdi.

VATANDAŞ FİYATLARDAN ŞİKÂYETÇİ

Beyaz eşya sektöründe işlerin yavaşladığını söyleyen esnaf Gazi Altıntaş ise, “Beyaz eşya fiyatlarının artmasından dolayı bu dönemde talep azaldı. Gelen müşteriler genellikle fiyatlardan şikâyetçi oluyor” dedi.

Altıntaş, şöyle devam etti:

“Düğün sezonu da yaklaşıyor. Evlenecek çiftlerde gelmeye başladı ancak fiyatlardan dolayı çok fazla talep olmuyor. Müşteriler kendilerine uygun bütçeden beyaz eşya bakıyorlar. Pandemiye göre hareketlilik var ancak ham madde fiyatları arttığı için beyaz eşya fiyatları da artıyor. Önümüzdeki dönemde hareketlilik bekliyoruz. Çiftler temiz kullanılmış ikinci el ürünlere yöneliyor.” (İHA)

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