İş dünyasının korkusu işsizlik ve durgunluk

Dünya Ekonomik Forumu anketine katılan Türk iş dünyası, “Ülkenizi önümüzdeki 2 yıl tehdit eden en büyük riskler nelerdir?” sorusuna, “İşsizlik- geçim sıkıntısı ve uzun süreli durgunluk” yanıtını verdi

Özlem Ermiş BEYHAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türk iş dünyası kısa vadede ülkemizi tehdit eden en önemli riskin işsizlik ve geçim sorunları olduğunu düşünüyor. Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum-WEF) 2021 yılı risklerini ortaya koyduğu araştırmasında 124 ülkedeki iş dünyası temsilcilerine önümüzdeki 2 yıla dair ülkelerini tehdit eden en kritik önemde 5 riski sordu. 12 bin üst düzey iş dünyası temsilcisi tarafından yanıtlanan global anketin Türkiye sonuçları, gelişmiş ülkelerden ayrıştı.

KAYGILARDA AYRIŞTIK

Rapora göre Türk iş dünyasının önümüzdeki 2 yılda Türkiye'ye dair gördüğü en büyük risk işsizlik-geçim sorunları. Bunu stagflasyon- uzun süreli durgunluk riski izliyor. İş dünyası kısa vadede Türkiye'nin uluslararası ilişkilerinde de risk görüyor. Türkiye'yi tehdit eden dördüncü önemli risk iş dünyasına göre insan eliyle çevreye verilen zarar. Türk iş dünyası beşinci risk olarak ise teknoloji ile ilgili yanlış yönetimi işaret ediyor.

ALMANLARIN DERDİ İKLİM

Türk iş dünyası işsizlik ve durgunluk riskini ilk iki sıraya koyarken, araştırmada “Türkiye'yi kıskanan” Almanya'nın iş dünyası ülkeleri için en büyük riski “iklim krizi ile mücadelenin başarısız olması” olarak görüyor. Alman iş dünyasının ikinci kaygısı “sosyal uyumun aşınması.” Kuyruklar olduğu ve yiyecek bulamadığı için Türkiye'yi kıskandığı iddia edilen bir başka ülke olan Fransa'nın iş dünyasının ilk kaygısı da sosyal uyumdaki aşınma.

İngiltere'de kısa vadeli risk siber güvenlik

■ Batılı ülkelerin iş dünyaları daha global meseleleri risk olarak görürken işsizlik ve geçim sorunları daha çok az gelişmiş ülke iş dünyalarının sorunları. İngiltere iş dünyasının işaret ettiği en önemli kısa vadeli risk siber güvenlik sorunları. ABD iş dünyası ilk sıraya büyük ekonomilerdeki varlık balonunun patlaması riskini koydu. Türk iş dünyası gibi işsizlik ve geçim derdini en önemli kısa vadeli risk olarak gören ülkeler ise Zambiya, Senegal, Ruanda, Nambiya, Kolombiya, Kamerun ve Kırgızistan.