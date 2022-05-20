Konut fiyatlarındaki artış rekora doymuyor

BETAM verilerine göre, ülke genelindeki satılık konutların metrekare fiyatı nisanda yıllık bazda yüzde 153,9 artarak 9 bin 723 TL'ye çıktı. İstanbul'daki yıllık artış yüzde 183,6'yı buldu.

Sozcu.com.tr

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Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) 2022 Nisan ayına ilişkin açıkladığı Satılık Konut Piyasası Görünümü raporu, satılık konut fiyatlarındaki artışın hızlandığını ortaya koydu.

Buna göre, mart ayında 15 puan yükselen fiyat artış oranı nisan ayında 19,6 puan yükseldi. Ülke genelinde ortalama satılık konut ilan metrekare cari fiyatı 2022 Nisan’da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 153,9 artarak 9 bin 723 TL’ye çıktı.

Böylece ülke genelinde 100 metrekare bir evin ortalama fiyatı 972 bin lirayı aştı.

Ssatılık konut cari fiyatındaki yıllık artış oranı Ankara’da yüzde 133,8 ve İzmir’de yüzde 136,2 ve İstanbul'da yüzde 183,6 arttı.

MERSİN YİNE ZAM ŞAMPİYONU

Satılık konut metrekare fiyatlarında en hızlı artışın görüldüğü iller yüzde 198,2 ile Mersin, yüzde 183,6 ile İstanbul, yüzde 172,8 ile Antalya, yüzde 155,8 ile Aydın ve yüzde 150,3 ile de Samsun oldu.

En düşük artışların görüldüğü iller ise şöyle seyretti: Manisa (yüzde 113,5), Malatya (yüzde 111,6), Eskişehir (yüzde 105,8), Van (yüzde 101,7) ve Erzurum (yüzde 100,4) olmuştur.

REEL FİYATLARDA DA SERT ARTIŞ

Reel konut fiyatlarındaki artışın da nisan ayında da devam ettiğini, satılık konut reel fiyatlarındaki yıllık değişimin yüzde 49,4’e yükseldiği belirtildi.

Raporda, 2020 Mayıs'tan itibaren sürekli artan ülke genelindeki reel konut fiyat endeksinin, mart ayında da yükselerek 142,7'ye ulaştığı belirtildi. Endeksin bu seviyesinin, satılık konut reel fiyatlarının 2017 Eylül dönemindeki değerini yüzde 42,7 aştığı ifade edildi.

KONUT ARZINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Öte yandan, satılık konut ilan sayısı hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde sınırlı oranda düştü.

Satılık konut arzı geçen aya kıyasla ülke genelinde yüzde 0,9 (746 binden 739 bine), İstanbul’da yüzde 0,5 (201 binden 200 bine), Ankara’da yüzde 3,4 (71.3 binden 68.9 bine), İzmir’de ise yüzde 1 (59.4 binden 58.8 bine) geriledi.

Konut talebi de nisan ayında mart ayına kıyasla yüzde 1 azalarak 163,5 seviyesine geriledi.

Önceki aya kıyasla, satılık ilan sayısı yüzde 0,9 (746 binden 739 bine) azalmış, satılan konut sayısı ise yüzde 1,6 (68.6 binden 69.7 bine) oranında artmıştır.

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