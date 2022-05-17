Konut satışında yabancı payı rekor kırdı: Ruslardan büyük talep

Konut piyasasında fiyatlar rekor kırmaya devam ederken yabancı ilgisi de artıyor. Yabancıya konut satışlarının toplam içindeki payı nisanda rekor kırarken Antalya'da satılan her 4 konuttan birini yabancılar aldı.

Serkan ÜSTÜN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, yabancılara yapılan konut satışları nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,1 artarak 6 bin 447 oldu.

Nisanda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,8 olarak gerçekleşti. Bu oranla yabancıya satışların toplam içindeki payı aylık bazda rekor düzeye yükseldi.

Yabancıya konut satışının toplam satışlar içindeki payının en yüksek olduğu il Antalya olurken savaşın yaşandığı coğrafyadan gelen Rus ve Ukraynalıların konuta ilgisi dikkat çekti. Öte yandan Türkiye’de konut fiyat artışları rekor seviyelerini sürdürürken en yüksek fiyat artışları yabancı ilgisinin yüksek olduğu yerlerde gerçekleşti.

EN ÇOK KONUT SATIŞI RUSLARA YAPILDI

Türkiye’de nisanda konut piyasasına en çok yönelenler Ruslar oldu.

Rusya’nın Ukrayna’ya şubat sonuna doğru askeri müdahale gerçekleştirmesi ve Rusya’ya karşı pek çok ülkenin yaptırım başlatmasının ardından kişisel varlıkları için güvenli liman arayışına giren çok sayıda Rus vatandaşı, İstanbul, Antalya gibi kentlerin gayrimenkul piyasasına yöneldi.

Nisan ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 1152 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 905 konut ile İran, 714 konut ile Irak vatandaşları izledi.

Bununla birlikte Ukrayna vatandaşlarına satılan konut sayısı nisanda geçen yıla göre yüzde 186 artarak 263 adet oldu.

ANTALYA’DA HER DÖRT KONUTTAN BİRİ YABANCIYA SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 564 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 1970 konut satışı ile Antalya, 333 konut satışı ile Ankara izledi. Ancak Antalya’da konut satışlarına yönelik yabancı ilgisi oransal olarak diğer şehirleri geride bıraktı.

Nisan 2022’de Antalya’da toplam 8 bin 76 konut satılırken bu konutların 1970 adeti yabancıya satılmış oldu. Antalya yabancıya konut satışında yüzde 24,3 ile en çok payı alan il oldu. Bir diğer değişle bu ilde satılan yaklaşık her 4 konuttan birini yabancılar aldı.

VATANDAŞLIĞA ZAM GELMİŞTİ

Yabancıya konut satışının ülke genelindeki konut fiyatlarını etkileyip etkilemediğine ilişkin tartışmalar sürerken geçtiğimiz hafta konut satışı yoluyla vatandaşlık kazanma şartı da değişmişti.

Gayrimenkul yatırımı karşılığında vatandaşlık programı ilk olarak 2017 yılında hayata geçirildi. Bir yıl sonra vatandaşlık için gerekli olan yatırım miktarı 1 milyon dolardan 250 bin dolara düşürüldü. Geçtiğimiz günlerde ise bu miktar 400 bin dolara çıkartıldı.

KONUT FİYATLARINI ETKİLİYOR

Konut fiyatlarındaki artışta inşaat sektörünün girdi maliyetlerinin artmasının yanı sıra yabancılara yönelik satış patlamasının da etkisi olduğu düşünülüyor.

Merkez Bankası’nın (TCMB) konut fiyat endeksi verilerine göre Antalya’nın da aralarında bulunduğu Burdur-Isparta-Antalya bölgesi Türkiye’de konut fiyatlarının en çok yıllık artış gösterdiği bölgelerden biri olmuştu. TCMB istatistiklerine göre şubatta bu bölgede konut fiyatları yıllık yüzde 115 arttı.

ANTALYA’DA MARTTA ORTALAMA KONUT FİYATI 1 MİLYON TL OLDU

Bu oranın savaştan sonra başlayan Rus ve Ukraynalı ilgisi nedeniyle daha da yükseleceği düşünülüyor.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) nisan ayı Satılık Konut Piyasası Görünümü raporuna göre Antalya’daki satılık konut fiyatları mart ayında bu bölgede yüzde 142 artış göstermişti. BETAM verilerine göre Antalya’da 100 metrekarelik bir konutun ortalama 1 milyon TL olduğu görüldü.

İlginizi Çekebilir Dolar/TL'de yükseliş sürüyor

İlginizi Çekebilir Bitcoin toparlanmaya çalışıyor: En kötü günler geride mi kaldı?