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Memurlardan alınacak yemek parasına zam yapıldı

Öğle yemeği servisinden faydalanacak memur ve sözleşmeli personellerden alınacak asgari yemek bedellerine yüzde 30 zam yapıldı. Aylık yemek parası 231 TL'ye kadar çıkıyor.

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Memurlardan alınacak yemek parasına zam yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedellerine ilişkin tebliği yayınladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğde memurlardan alınacak yemek parasına yaklaşık yüzde 30 zam yapıldı.

Buna göre en düşük 1.59 olan günlük yemek parası 2.07’ye, en yüksek 7.69 TL olan günlük yemek parası 10.09 TL’ye yükseldi.

Alınacak yemek bedellerine ilişkin tam liste şöyle:

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