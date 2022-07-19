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Tarım Bakanı Kirişçi’den Venezuela ziyareti: Maduro ile görüştü

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Venezuela’ya ziyarette bulunarak tarımda verimlilik ve işbirliği konularında buradaki devlet yetkilileriyle bir araya geldi.

Özgür CEBE
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Tarım Bakanı Kirişçi’den Venezuela ziyareti: Maduro ile görüştü

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ve beraberindeki heyet Venezuela'ya ziyarette bulundu. Venezuela'nın başkenti Karakas'ta devlet yetkilileriyle bir araya gelen Bakan Kirişçi, daha sonra helikopterle bölgedeki tarım arazileriyle ilgili incelemelerde bulundu.

Tarımda verimliliği artırmak ve işbirliği yapmak amacıyla gerçekleştirilen incelemelerin ardından iki ülke yetkililerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda tarım arazilerinin ekimi konularında işbirliği yapılması masaya yatırıldı. Bakan Kirişçi, daha sonra Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile de bir araya gelerek görüşmelerde bulundu.

FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI

Kirişçi, Venezuela ziyaretine ilişkin yaptığı ziyaret ve incelemelere dair fotoğrafları da kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanı paylaşımına, “Gerçekleştirdiğimiz toplantı ve görüşmelerin akabinde havadan ve karadan teknik incelemelerde bulunduk. Bu ziyaretin, iki ülke arasındaki ikili iş birliği ilişkilerini daha da geliştireceğini umut ediyorum” notunu düştü.

DİYARBAKIR ZİYARETİNDE AÇIKLAMIŞTI

Tarım Bakanı Vahit Kirişçi, geçtiğimiz aylarda Diyarbakır'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında ülkede yaşanan buğday sıkıntısının önüne geçebilmek için Venezuela ile işbirliği yaparak bu ülkede buğday ekimi konusunda görüşmelerin devam ettiğini açıklamıştı.

Bu açıklama uzun süre kamuoyu gündemini meşgul etmişti.

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