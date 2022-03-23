Çevrecilerden Çeşme Projesi’ne tepki

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un detaylarını açıkladığı Çeşme Projesi’ne çevrecilerden tepki geldi. Çeşme Çevre Platformu Sözcüsü Ahmet Güler, yarımadanın üçte ikisinin turizm bölgesi kapsamına alındığını belirterek, “Milyonlarca metrekare mera alanı, orman, kıyı ve deniz, tahsis sahibinin özel mülkiyeti haline getirilecek, halktan hiç kimse giremeyecek. Bir nevi, para sahibi ayrıcalıklı bir zümre için Turizm Bölgesi Cumhuriyeti oluşturacaklar” dedi.

Gökmen ULU

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Çeşme Projesi'ne ilişkin önceki gün yaptığı açıklamaların ardından çevrecilerden tepki geldi. Kaygı ve itirazlarını madde madde sıralayan Çeşme Çevre Platformu Sözcüsü Ahmet Güler şöyle konuştu:



YARIMADANIN 3'TE 2'Sİ TURİZME AÇILIYOR

– Çeşme Turizm Bölgesi 12 bin 017 hektar (120 milyon metrekare) alanı kaplıyor. Turizm bölgesi dışında bundan ayrı 11 adet turizm merkezi de bulunuyor. Hepsinin toplam alanı 18 bin hektarı geçer. Çeşme Yarımadası'nın büyüklüğü ise yaklaşık 30 bin hektar. Yani yarımadanın yarıdan çoğu turizm bölgesi.

– Turizm bölgesindeki tescilli orman alanı 5 bin 250 hektar (52 milyon 500 bin metrekare.) Bu miktara 11 adet turizm merkezindeki orman alanları dahil değil. Yani 12 bin hektarlık turizm merkezinin 5 bin hektarı tescilli orman. Orman alanlarının yaklaşık 20 milyon metrekaresi Zeytineli bölgesindeki ormanlık alanlar. Turizm bölgesinin 20 milyon metrekaresi deniz yüzeyi, bildiğimiz deniz yani. Turizm bölgesinin 42 kilometresi kıyı. Bu miktara 11 adet turizm merkezi dahil değil.

– Turizm bölgesindeki 42 kilometre kıyının tamamı yerli ve yabancı yatırımcıya irtifak hakkı tesis edilerek devredilecektir. Bu kıyılardan tahsis sahibi dışında hiçbir yurttaş yararlanamayacaktır. Oysa anayasaya göre kıyılar devletin hüküm ve tasarrufundadır.

– 20 milyon metrekare deniz alanına ve içindeki adalara hiç kimse giremeyecektir. Çünkü deniz yüzeyleri ve adalar tahsisi alanın özel mülkiyetinde olacaktır.

– 52 milyon 500 bin metrekare orman alanı tahsis sahibinin özel mülkiyeti gibi olacak kapatılarak, hiç kimse alınmayacaktır. Orman alanları kesilip 12 adet golf sahası yapılacaktır.

– Alaçatı Gölbaşı mevkii çok özel bir bölge olup, Türkiye Natura 2000 Habitatları arasında korunması öncelikli alanlar arasındadır. Ancak bu bölge golf sahası yapılacak alanlar arasındadır.

– Turizm bölgesinin 6 milyon metrekaresi mera alanıdır. Anayasaya göre meralar tarım ve hayvancılık amacı dışında kullanılamaz ve köylere tahsis edilir. Ancak 6 milyon metrekare mera alanı tahsis sahibinin özel mülkü olacak, hiç kimse meralardan yararlanamayacak.

– Turizm bölgesinin 1 milyon metrekaresi zeytinlik ve nitelikli tarım alanıdır. Bu alanlarda tahsis alana devredilecektir.

– Turizm bölgesinin 3 milyon metrekarelik kısmı doğal sit alanıdır. (Nitelikli koruma ve sürdürülebilir koruma alanı.)

– Çeşme yarımadasının üçte ikisi turizm bölgesi ve ilave olarak 11 adet turizm merkezidir. Turizm Tahsis Kanunu gereğince Cumhurbaşkanı kararı ile bu bölgenin tamamında, yani yarımadanın üçte ikisinde bir yabancı lehine bir tür özel mülkiyet hakkı tanınacaktır. Onun arazisine (Yani yarımadanın üçte ikisi alana, yani ona ait ormanlarına, kıyılarına, meralarına, adalarına ve denizlerine) hiç kimse giremeyecek ve yararlanamayacaktır.

– Bir tür “Turizm Bölgesi Cumhuriyeti”nde kendi dünyasını kuracaktır. Çeşme’nin yerli esnafın ve tüccarının para kazanma beklentisi boşunadır. Aksine kendi elindeki değeri de kaybedecektir.

– Açtığımız iptal davası Danıştay 6. Dairesi'nde görülmekte olup, 27 Ekim 2021 günü Çeşme’de keşif yapılmıştır. Bilirkişi heyet raporu beklenmektedir. Ayrıca, bölgenin Doğal SİT dereceleri, yapılaşmaya elverişli hale getirmek için düşürülmüştür, bu kararın iptali için de İzmir 2. İdare Mahkemesi'nde 27 Aralık 2021'de dava açtık. Devam etmektedir.