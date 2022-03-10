TOKİ İstanbul’da gurbetçilere 510 Euro taksitle ev satacak

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlara yönelik İstanbul Sancaktepe'de 2+1 ve 3+1 nitelikte yapılacak 420 konutluk proje için 21 Mart'ta başvuruların başlayacağını açıkladı. Projede ortalama fiyatlar 2+1'lerde 1 milyon 430 bin TL (87 bin Euro), 3+1'lerde ise 1 milyon 680 bin lira (102 bin Euro)

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Ömer Bulut, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla hareket ettiklerini belirterek, “Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımızın ev sahibi olması için İstanbul Sancaktepe’de 2+1 ve 3+1 nitelikli 420 konutluk projeyi hayata geçiriyoruz. Projemize başvurular 21 Mart-18 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacak” dedi.

KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLACAKLAR

Yeni konut projesiyle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşların İstanbul’da kira öder gibi ev sahibi olacağını ifade eden Bulut, Sancaktepe projesini de yatay mimari anlayışla hayata geçireceklerini söyledi.

Projeden yararlanıp ev sahibi olmak isteyen yurt dışında yaşayan vatandaşlar başvurularını e-devlet üzerinden yapabilecek.

Projeye başvuruda bulunacak kişilerin öncelikle T.C. vatandaşı olması veya mavi kart sahibi olması gerekiyor. Başvuruda bulunacak kişilerin yurt dışında süresiz oturum hakkına sahip olması, yurt dışında daimi ikamet ediyor olması ve başvuru tarihi itibarıyla18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor.

Ayrıca bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabiliyor. Birden fazla başvuru yapılması halinde başvuruların geçersiz sayılacağı belirtildi.

ORTALAMA KONUT FİYATI VE TAKSİTLER

Projeye ilişkin TOKİ’den yapılan yazılı açıklamada, “2+1 konutlar konutların ortalama 1 milyon 430 bin lira (85 bin Euro) olacak, yüzde 30 peşinatla 8 bin 342 lira (510 Euro) taksitle 120 aya varan vadelerden, 3+1 konutlar 1 milyon 680 bin lira (102 bin Euro) yüzde 30 peşinatla 9 bin 800 lira (599 Euro) taksitle 120 aya varan vade seçenekleriyle satılacak. Başvuruların tamamlanmasından sonra, kura çekilişi 31 Mayıs 2022de yapılacak. Hak Sahibi Belirleme Kurası TOKİ’nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak” denildi.