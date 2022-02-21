Satılık konut fiyat artışında rekor

BETAM raporuna göre, 2021 Ocak'ta 3 bin 584 TL olan Türkiye geneli ortalama satılık konut ilan metrekare fiyatı 2022 Ocak'ta 7 bin 496 TL'ye çıktı. Böylece yıllık fiyat artışının en yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi.

Sozcu.com.tr

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Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) Ocak 2022’ye ilişkin açıkladığı Satılık Konut Piyasası Görünümü raporu, satılık konut fiyatlarındaki yıllık artış oranının rekor kırdığını ortaya koydu.

Buna göre, 2021 Ocak’ta 3 bin 584 TL olan Türkiye geneli ortalama satılık konut ilan metrekare fiyatı 2022 Ocak’ta 7 bin 496 TL’ye ulaştı.

Raporda, “Ocak ayı itibarıyla satılık konut fiyatlarındaki yıllık artış oranı, aralık ayındaki yıllık artışa göre bir miktar ivme kaybetmiş olsa da raporlarımızda incelediğimiz dönemde yıllık fiyat artışı en yüksek seviyesine ulaştı” denildi.

BÜTÜN BÜYÜKŞEHİRLERDE ARTTI

Rapora göre, satılık konut fiyatlarının yıllık artış oranı İstanbul’da 21,9, Ankara’da 15, İzmir’de 17,4 puan yükseldi. Böylece, satılık konut cari fiyatındaki yıllık artış oranı İstanbul'da yüzde 127,5, Ankara'da yüzde 97,1 ve İzmir'de yüzde 94 oldu.

Satılık konut metrekare ortalama fiyatları İstanbul’da 10 bin 900 TL'ye, Ankara’da 4 bin 888 TL'ye ve İzmir’de 8 bin 365 TL'ye ulaştı.

Enflasyondan arındırılmış (reel) satış fiyatlarının ülke genelinde değişmezken, İstanbul’da sınırlı ölçüde yükseldiği, Ankara ve İzmir'de ise yine sınırlı ölçüde düştüğü belirtildi.

EN HIZLI ARTIŞ YÜZDE 141,3 İLE MERSİN’DE

İlan satış fiyatlarının ocak ayında da geçen yılın aynı ayına göre bütün büyükşehirlerde arttığına dikkat çekildi.

Satılık konut metrekare fiyatlarında en hızlı artışın görüldüğü iller, yüzde 141,3 ile Mersin, yüzde 127,5 ile İstanbul, yüzde 124,1 ile Aydın, yüzde 122,1 ile Diyarbakır ve yüzde 119,6 ile Muğla oldu.

En düşük artış oranının gerçekleştiği iller ise yüzde 78 ile Manisa, yüzde 77,2 ile Eskişehir, yüzde 75,8 ile Erzurum, yüzde 73,9 ile ve yüzde 71,3 ile de Van oldu.

KONUT ARZI DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

Rapora göre, hem satılık ilan sayısı hem de satılan konut sayısı azalıyor.

Aralık ayında yüzde 12,6 olan satılan konut sayısının toplam satılık ilan sayısına oranı ocak ayında yüzde 6,6’ya düştüğü ifade edildi.

Raporda buna ilişkin şu ifadeler yer aldı:

“Önceki aya kıyasla, satılık ilan sayısı yüzde 8,5 (688 binden 629 bine), satılan konut sayısı ise yüzde 51,7(87 binden 42 bine) düşmüştür. 2021 Eylül ayından sonra satılık konut ilan sayısındaki toplam düşüşün yüzde 22,1'e (808 binden 629 bine) ulaşması dikkat çekmektedir.”

Öte yandan, konut piyasasındaki canlılığı ölçen bir diğer gösterge olan kapatılan ilan yaşının da geçen aya göre hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde kısaldığı belirtildi.

BETAM’ın ocak ayında yeni yöntemle hesapladığını belirttiği kapatılan ilan yaşı, ülke genelinde 35,6 gün, İstanbul'da 31,9 gün, Ankara'da 25 gün, İzmir'de ise 44,7

gün oldu.

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