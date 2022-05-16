Bitcoin kritik seviyede… Kriz sonrası kripto piyasasında son durum

Bitcoin, kripto krizinden sonra toparlanmakta zorlanıyor. Dalgalı seyreden lider kripto para, kritik seviye olan 30 bin doları aşsa da orada tutunamadı. Uzmanlar kriptoların büyük bir testten geçtiği görüşünde.

Sozcu.com.tr

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Kripto piyasasında yaşanan Luna krizi sonrası Bitcoin toparlanmakta zorlanıyor. Bitcoin 30 bin dolarlık kritik seviyenin hemen altında bulunurken Ethereum’da 2 bin doların üstündeki değerin korunup korunamayacağı izleniyor.

Piyasa, geçtiğimiz hafta ABD nisan enflasyonunun yüzde 8,2 ile beklentilerin üzerinde gelmesi ile UST ve LUNA krizi sebebiyle yaşanan düşüşlerin ardından toparlanmaya çalışıyor. Hafta içi 25 bin dolar seviyelerini gören Bitcoin, kritik seviye olan 30 bin dolar civarında.

KRİPTO PİYASASINDA SON DURUM

Bitcoin haftanın ilk işlem saatlerinde 31 bin 300 dolara kadar yükselse de ardından 30 bin doların altına çekildi. Bitcoin’deki günlük düşüş yüzde 1’i aşarken lider kripto para 29 bin 450 dolardan işlem görüd.

Ethereum sabah saatlerinde 2 bin 20 dolardan, Cardano yüzde 6 yükselişle 0,56 dolara, Solana ise yüzde 6,4 günlük yükselişle 53,7 dolardan işlem gördü. Dogecoin de kısmi yükselişle 0,088 dolardan işlem gördü.

CoinMarketGap verilerine göre, toplam kripto piyasası hacmi düne göre azaldı ve 1,27 trilyon dolar oldu.

LUNA VE TERRA’DA SON DURUM

Sabit coin TerraUSD (UST) hedef fiyatı olan 1 doların çok altında 0,18 dolardan işlem görürken, Luna da 0,0002 dolara geriledi.

Luna, Binance tarafından geçtiğimiz günlerde delist edilirken bu kripto varlıktaki aşırı oynaklık da devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarıyla ilgili endişeler, riskli yatırımlar olarak görülen kriptolarda satış dalgasını beraberinde getirdi. Sonrasında Terra topluluğuna ve bu topluluğa ait kripto paralar TerraUSD (UST) ve Luna'da gerçekleşen manipülasyonlar piyasada çok sert panik satışlarına neden oldu.

Sabit kripto para olması gereken UST'nin 1 dolarlık seviyesini kırması sonrası stabiliteyi korumak isteyen Luna'nın rezervlerini yakması panik satışlarıyla birleşince Luna 100 dolarlık seviyesinden sert düştü ve sıfıra yaklaştı.

Luna'daki kayıp yüzde 99,9 olurken Bitcoin, Ethereum ve pek çok altcoin geçen hafta içinde sert çakıldı. Bu süre içinde kripto paralarda hafta içi yaklaşık 250 milyar dolarlık satış gerçekleşti.

‘BİTCOİN TESTTEN GEÇİYOR’

Kripto piyasasında kriz sürerken enflasyonun yarattığı riskler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkı para politikasını hızlandırması kripto varlıklar üzerinde aşağı yönlü baskıyı artırıyor.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan kripto platformu Celsius Network'ün CEO'su Alex Mashinsky, ABD Merkez Bankası’nın sıkılaştırıcı para politikası ve enflasyona yönelik stratejileri nedeniyle Bitcoin ve kripto para piyasasının gerçek bir testten geçtiğini belirtti.

Mashinsky, Fed'in enflasyonu frenlemek için elinden geleni yapmasını beklediğini belirtirken bunun kripto paralar gibi riskli varlıklar üzerinde zararları olabileceğini belirtti.

Fed’in faiz artışları nedeniyle büyümenin yavaşlaması bekleniyor. Büyümenin yavaşlaması ise ekonomiye ilişkin risklerin artması anlamına geliyor. Bu beklenti nedeniyle son dönemde yatırımcılar borsa ve kripto gibi varlıklardan kaçınarak daha güvenli yatırım araçlarına yönelebiliyor.

ÜNLÜ MİLYARDERDEN ELEŞTİRİ

Kripto piyasasında sarsıntı sürerken dijital varlıkların geleceği de tartışma konusu olmaya devam ediyor. Kriptoların gelecekte günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olup olmayacağı merak konusu olurken ünlü bir kripto milyarderinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

Financial Times’ın bugünkü haberine göre, kripto para borsası FTX’in kurucusu ve CEO’su Sam Bankman-Fried, Bitcoin’in bir ödeme ağı olarak bir geleceği olmadığını söyleyerek dijital para birimini verimsizliği ve yüksek çevresel maliyetleri nedeniyle eleştirdi.

Ünlü milyarder, Bitcoin’in bir kripto para birimi olarak varlığını sürdürmesi gerekmediğini ama altın gibi bir emtia olarak bir geleceği olabileceğini söyledi

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